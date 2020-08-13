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Политика ,  
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Николай Любимов
Николай Любимов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Несовершеннолетний ребенок губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировал доход в 10 млн руб., следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства. Это более чем в два раза превышает заработок самого Любимова, который за тот же период отчитался о доходах в 4,3 млн руб.

У Любимова две дочери 2001 и 2006 годов рождения. В прошлом году старшая достигла совершеннолетия, и сведения о ней больше не указываются в декларации.

Согласно декларации, у Любимова в собственности нет объектов недвижимости. В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь.

У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил 1,8 млн руб. Кроме того, в собственности у супруги губернатора есть квартира площадью 92 кв. м и 1/4 в квартире площадью 70,6 кв. м.

Как следует из документа, в пользовании у дочери Любимова, помимо той же квартиры площадью 205,1 кв. м, что у родителей, есть еще две: площадью 92 кв. м и 127,7 кв. м. Также в ее пользовании указаны кладовая площадью 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв.м, при этом сведений об автомобиле в декларации нет.

В документе говорится, что квартира, кладовка, машино-место приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку. «Если посмотреть декларацию за 2018 год, у несовершеннолетнего ребенка там значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет, то есть они были проданы. Полученные от продажи средства отражены в декларации за 2019 год», — сказал он.

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Теги: Рязанская область, Николай Любимов, декларация о доходах
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