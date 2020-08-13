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Трамп обсудил с советниками возможную отставку главы Пентагона

Президент США недоволен Марком Эспером из-за того, что он не поддержал Трампа по многим вопросам. В Белом доме сообщили, что пока рано говорить о кадровых перестановках
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсудил с советниками возможность отставки главы Пентагона Марка Эспера в случае победы на выборах в ноябре, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Об обсуждении потенциальной отставки Эспера также пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Причиной возможной отставки министра обороны называются его разногласия с главой Белого дома по нескольким вопросам. В частности, Трампу не понравилось, что Эспер не поддержал его решение о задействовании армии и федеральных сил для подавления беспорядков, возникших в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.

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Кроме того, Эспер и Трамп разошлись в мнениях по поводу использования флага Конфедерации на американских военных объектах. Глава Пентагона издал указ, фактически запрещающий использовать этот флаг, а президент ссылался на закон о свободе слова в США.

Bloomberg со ссылкой на чиновника, близкого к Эсперу сообщает, что глава Пентагона готов работать с Трампом до того, момента, пока этого хочет президент. Другой источник издания заявил, что министр намерен покинуть свой пост независимо от результатов ноябрьских выборов.

По данным Reuters, официальный представитель Белого дома Джадд Дир опроверг информацию о готовящихся кадровых перестановках. «В настоящее время мы не планируем кадровые изменения. Было бы нецелесообразно сейчас строить предположения о перестановках после выборов или во время второго срока», — заявил он.

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Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации
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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Агентство, ссылаясь на анонимного чиновника, отмечает, что смена руководства ведомств — обычное явление в начале нового президентского срока.

В июле Эспер опубликовал меморандум с перечнем флагов, которые допускаются для вывешивания на объектах, подведомственных Пентагону. Среди них не оказалось флага Конфедерации. Трамп осудил такое решение. CNN отмечало, что несмотря на разногласия с президентом, Эсперу не грозит увольнение.

В июне пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Трамп продолжает доверять главе военного ведомства и отметила участие Эспера в подавлении беспорядков в США.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дональд Трамп, Пентагон, отставка, выборы
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