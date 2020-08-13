Трамп обсудил с советниками возможную отставку главы Пентагона

Президент США недоволен Марком Эспером из-за того, что он не поддержал Трампа по многим вопросам. В Белом доме сообщили, что пока рано говорить о кадровых перестановках

Марк Эспер (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсудил с советниками возможность отставки главы Пентагона Марка Эспера в случае победы на выборах в ноябре, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Об обсуждении потенциальной отставки Эспера также пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Причиной возможной отставки министра обороны называются его разногласия с главой Белого дома по нескольким вопросам. В частности, Трампу не понравилось, что Эспер не поддержал его решение о задействовании армии и федеральных сил для подавления беспорядков, возникших в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.

Кроме того, Эспер и Трамп разошлись в мнениях по поводу использования флага Конфедерации на американских военных объектах. Глава Пентагона издал указ, фактически запрещающий использовать этот флаг, а президент ссылался на закон о свободе слова в США.