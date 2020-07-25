Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации

Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах. Об этом сообщает телекомпания СNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников телекомпании, американский лидер на прошлой неделе «пришел в негодование», узнав о решении главы Пентагона относительно использования боевого знамени. Однако, несмотря на ухудшение отношений с Трампом в последние месяцы, Эсперу не грозит увольнение с поста главы Минобороны, отмечают источники CNN.

17 июля Эспер опубликовал в своем Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, вывешивание которых допускается на объектах, находящихся в ведении Министерства обороны. В данном перечне отсутствовало упоминание боевого знамени конфедератов.

Как сообщается в документе, данные правила не относятся к музейным выставкам, местам захоронений, памятникам, историческим экспонатам, а также произведениям искусства, где демонстрация флага «не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны».

Конфедеративные Штаты (южане-рабовладельцы) были противниками северян в Гражданской войне 1861–1865 годов, одной из причин которой является политика нераспространения рабства на территории страны. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия флага Конфедерации и другой символики Юга разгорелись в США на фоне протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали темнокожего мужчину по подозрению в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Задержанный кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии.