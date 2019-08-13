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Netflix $440 (+40,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,15%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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США внесли российский НИИ в свой санкционный список
Работа Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, где производятся комплексы радиоэлектронной борьбы для авиации и космоса, может угрожать интересам национальной безопасности США, считают в Вашингтоне
Фото: АО «КНИРТИ» / VK

Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) включен в санкционный список Министерства торговли США. Соответствующее уведомление (.pdf) размещено на сайте американского Федерального реестра, где публикуются официальные решения правительства.

Институт, по мнению Вашингтона, ведет работу, которая угрожает национальной безопасности или интересами внешней политики США.

Решение включить КНИРТИ в список принято из-за того, что организация является дочерней компанией акционерного общества «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), который уже находится под санкциями, следует из документа. Кроме того, компания уже является объектом ограничений, со стороны американского Минфина, говорится в документе.

Публикация самого документа назначена на 14 августа, тогда же он вступит в силу.

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Для КНИРТИ внесение в санкционный список означает, что против него будет действовать «презумпция отказа» для американской продукции двойного назначения. Это означает, что Минторг США будет отказывать в выдаче лицензии на поставку КНИРТИ (или любой другой организации из санкционного списка) американских товаров или программного обеспечения, которые можно использовать в гражданских и военных целях.

Калужский радиотехнический институт создан в 1957 году. Основное направление работы института — создание систем, комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе систем радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления для авиационной и космической техники. КНИРТИ расположен в городе Жукове.

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Пять лет санкций против России. Главное

Автор: Наталья Демченко
Теги: Министерство торговли США, Санкции, научно-исследовательский институт
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