США внесли российский НИИ в свой санкционный список

Работа Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, где производятся комплексы радиоэлектронной борьбы для авиации и космоса, может угрожать интересам национальной безопасности США, считают в Вашингтоне

Фото: АО «КНИРТИ» / VK

Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) включен в санкционный список Министерства торговли США. Соответствующее уведомление (.pdf) размещено на сайте американского Федерального реестра, где публикуются официальные решения правительства.

Институт, по мнению Вашингтона, ведет работу, которая угрожает национальной безопасности или интересами внешней политики США.

Решение включить КНИРТИ в список принято из-за того, что организация является дочерней компанией акционерного общества «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), который уже находится под санкциями, следует из документа. Кроме того, компания уже является объектом ограничений, со стороны американского Минфина, говорится в документе.

Публикация самого документа назначена на 14 августа, тогда же он вступит в силу.