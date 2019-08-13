ВВС Великобритании сообщили о сопровождении российских Ту-142

Военно-воздушные силы Великобритании перехватили и сопроводили российские противолодочные самолеты Ту-142 («Медведи»). Об этом Королевские ВВС сообщают в Twitter.

Два Ту-142 были замечены на радарах, приближающихся к воздушному пространству Великобритании. Уточняется, что «Медведи» были перехвачены истребителями Typhoon при поддержке танкера Voyager. Британские самолеты вылетали с военной базы Лоссимут (Шотландия).

Истребители британских ВВС 9 августа также поднимались в воздух для сопровождения российских Су-27 и Ту-95, приблизившихся к британскому пространству. Тогда в операции участвовал многоцелевой заправщик Voyager. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, действия национальной авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности страны.