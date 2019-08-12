Власть пытается с помощью арестов сбить волну протеста, хотя аресты на подъеме движения только стимулируют его. У оппозиции другая проблема: она пока не научилась говорить на социальные темы, реально волнующие страну

Митинг на проспекте Сахарова 10 августа оказался первым после 1991 года политическим митингом в сезон отпусков, на который добровольно пришли более 50 тыс. человек. Понятно, что протесты связаны не только с отказом в регистрации ряду кандидатов на выборах в Мосгордуму, но и с более значимым обстоятельством. Речь идет о появлении в политическом пространстве молодых людей, для которых не актуальны как советские, так и постсоветские страхи.

Оппозиция: родители и дети

Советский человек привык к внешней почтительности перед властью, при том что «на кухне» может говорить о ней все, что угодно. Еще у него был страх перед нападением врага — отсюда и известное выражение «лишь бы не было войны». В постсоветское время добавился еще фактор страха перед повторением смуты, когда можно потерять привычную жизнь, работу и накопления.

У московского продвинутого молодого поколения таких страхов нет. Сакральную власть эти молодые люди воспринимают как аномалию, а нормальна для них власть, подотчетная гражданам. Страха войны у них нет — и Великая Отечественная, и холодная войны для них уже история. Равно как и 90-е годы, актуальные для их родителей, тоже глубоко в прошлом. Смена работы стала привычным делом — более того, полезным для самореализации. Среди советских людей популярны книги о величии Сталина, которыми заставлены полки книжных магазинов; молодежь же смотрит фильм Юрия Дудя о Колыме, легко набравший миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Власти трудно коммуницировать с этим поколением.

Сейчас кроме детей на площадь стали активнее выходить родители — люди среднего возраста, в значительной степени имеющие опыт участия в протестных акциях прежних лет. С этим связан и рост участников протеста, причем в условиях лета, когда многие сторонники протестного движения решили не прерывать отпуска ради возвращения в Москву с ее осенней и дождливой погодой. Не напугали никого и административные аресты оппозиционеров, после чего протестные акции деперсонифицировались. С одной стороны, это ведет к тому, что с трибуны митинга не звучит новых ярких и оригинальных идей, но с другой — на данном этапе в условиях сильных эмоций для протестующих это не главное.