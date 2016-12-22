На инаугурации Трамп хотел принести клятву на своей книге вместо Библии

Президент США Дональд Трамп на инаугурации хотел принести клятву не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки». Об этом пишет американский журнал Slate со ссылкой на книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» экс-сотрудницы администрации главы государства Омаросы Манигол-Ньюман.
«Он спросил меня: « Омароса, как думаешь, а что если я дам присягу на книге «Искусство сделки»?» — вспоминает автор книги.
Как сообщает Манигол-Ньюман, президент США объяснил свою идею тем, что его книга «Искусство сделки» является «величайшей деловой книгой всех времен». По его словам, в ней прописаны такие схемы, которые он намерен использовать во время своего правления. Трамп добавил, что книга могла бы стать символом его политики.
Более того, президент США отметил, что тем самым он сможет увеличить продажи книги. Манигол-Ньюман написала, что Трамп преподнес этот разговор как шутку, но, по ее мнению, он говорил «абсолютно серьезно».
Slate сообщил, что книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже в США с 14 августа. В ней Манигол-Ньюман рассказывает дискредитирующие факты о Дональде Трампе. В отрывке, который привела The Washington Post, автор книги указала, что в 2017 году после встречи со своим адвокатом американский президент якобы прожевал и проглотил записку с «деликатной» информацией.
Сам Дональд Трамп уже прокомментировал новую книгу о себе. Так, на митинге байкеров в Бедминстере он, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Омароса Манигол-Ньюман «жалкая». Видео данного заявления было опубликовано на сайте The Washington Post.