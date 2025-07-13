Экс-президент Нигерии Бухари умер в Лондоне
Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в лондонской клинике, сообщил его представитель Гарба Шеху в X.
«Семья бывшего президента объявила о кончине бывшего президента Мухаммаду Бухари сегодня днем в одной из клиник Лондона», — написал он.
Бухари было 82 года. Еще во время своего президентства, в 2017 году, он несколько месяцев провел в британской клинике, где проходил лечение. Чем болел глава государства, не раскрывалось.
Мухаммаду Бухари родился 17 декабря 1942 года в городе Даура, провинция Кацина, на севере тогдашней Британской Нигерии. Он был 23-м ребенком в большой мусульманской семье.
В 1961 году поступил в Королевский военный колледж в Кадуне, затем продолжил обучение в кадетской школе в Олдершоте в Великобритании. В 1963 году вернулся в Нигерию младшим лейтенантом и получил в командование взвод, базирующийся на юге страны. Участвовал в миротворческих миссиях ООН в Конго.
После переворота 1975 года Бухари был назначен военным губернатором Северо-восточного региона, а после его разделения на три штата в марте 1976-го стал военным губернатором штата Борно. На следующий год получил должность федерального комиссара по нефти и природным ресурсам.
В 1979–1983 годах командовал бронетанковой дивизией. В 1980 году прошел обучение в США, после чего получил генеральское звание. 31 декабря 1983 года, будучи генерал-майором, в результате военного переворота возглавил Нигерию. После прихода к власти остановил действие конституции, проводил жесткую антикоррупционную и экономическую политику.
Военное правление Бухари критиковали за массовые аресты, ограничения свободы прессы и репрессии против оппозиции. В 1985 году его свергли в ходе госпереворота, до декабря 1988-го бывший нигерийский лидер находился под стражей.
В 1990-х был председателем Нефтяного целевого фонда (PTF), финансируемого за счет доходов, полученных от повышения цен на нефтепродукты. PTF был создан для реализации проектов развития в Нигерии.
Бухари несколько раз безуспешно баллотировался на пост президента Нигерии, пока в 2015 году не одержал победу. В 2019-м был избран на второй срок.
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