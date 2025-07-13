 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-президент Нигерии Бухари умер в Лондоне

Мохаммаду Бухари
Мохаммаду Бухари (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в лондонской клинике, сообщил его представитель Гарба Шеху в X.

«Семья бывшего президента объявила о кончине бывшего президента Мухаммаду Бухари сегодня днем в одной из клиник Лондона», — написал он.

Бухари было 82 года. Еще во время своего президентства, в 2017 году, он несколько месяцев провел в британской клинике, где проходил лечение. Чем болел глава государства, не раскрывалось.

Мухаммаду Бухари родился 17 декабря 1942 года в городе Даура, провинция Кацина, на севере тогдашней Британской Нигерии. Он был 23-м ребенком в большой мусульманской семье.

В 1961 году поступил в Королевский военный колледж в Кадуне, затем продолжил обучение в кадетской школе в Олдершоте в Великобритании. В 1963 году вернулся в Нигерию младшим лейтенантом и получил в командование взвод, базирующийся на юге страны. Участвовал в миротворческих миссиях ООН в Конго. 

После переворота 1975 года Бухари был назначен военным губернатором Северо-восточного региона, а после его разделения на три штата в марте 1976-го стал военным губернатором штата Борно. На следующий год получил должность федерального комиссара по нефти и природным ресурсам.

В 1979–1983 годах командовал бронетанковой дивизией. В 1980 году прошел обучение в США, после чего получил генеральское звание. 31 декабря 1983 года, будучи генерал-майором, в результате военного переворота возглавил Нигерию. После прихода к власти остановил действие конституции, проводил жесткую антикоррупционную и экономическую политику.

Военное правление Бухари критиковали за массовые аресты, ограничения свободы прессы и репрессии против оппозиции. В 1985 году его свергли в ходе госпереворота, до декабря 1988-го бывший нигерийский лидер находился под стражей. 

В 1990-х был председателем Нефтяного целевого фонда (PTF), финансируемого за счет доходов, полученных от повышения цен на нефтепродукты. PTF был создан для реализации проектов развития в Нигерии. 

Бухари несколько раз безуспешно баллотировался на пост президента Нигерии, пока в 2015 году не одержал победу. В 2019-м был избран на второй срок. 

Материал дополняется.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Георгиевске на Ставрополье произошло веерное отключение электричества Общество, 20:03
«Зенит» объявил о переходе купленного за €25 млн игрока сборной Бразилии Спорт, 19:56
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Росавиация начала проверку из-за самолета над пляжем Ладожского озера Общество, 19:54
Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче Спорт, 19:50
Суд запретил совладелице ПНТ распоряжаться акциями терминала Бизнес, 19:46
На юго-востоке Англии при взлете разбился самолет Общество, 19:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Экс-президент Нигерии Бухари умер в Лондоне Политика, 19:29
Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду Политика, 19:19
Под Киевом мужчина бросил в полицейских гранату, ранив пятерых Общество, 19:13
Помощника губернатора Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве Политика, 18:53
Скандальный российский прыгун в высоту показал лучший результат в мире Спорт, 18:44
Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине Политика, 18:40
Минобороны Украины объяснило сбои в автоматической постановке на учет Политика, 18:24