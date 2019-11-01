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Россия и Нигерия закаляют отношения
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Газета
Россия и Нигерия закаляют отношения
Газета № 173 (3128) (0111) Бизнес,
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Россия и Нигерия закаляют отношения
«Метпром» завершит строительство сталелитейного завода в Африке, начатое 40 лет назад при содействии СССР
Группа «Метпром» достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на деньги Российского экспортного центра. С 1979 года в его строительство было вложено $8 млрд. «Метпром» заключит концессию, предполагающую управление заводом
Фото: Zuma / ТАСС

Группа компаний «Метпром», которая принадлежит бизнесмену Станиславу Лазуткину, достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на средства, привлеченные в Российском экспортном центре (РЭЦ) и у Африканского экспортно-импортного банка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра развития горнодобывающей промышленности и металлургии Нигерии Оламилекана Адегбите.

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора. «Мы поняли, что будет лучше вернуться к тем ребятам, которые строили завод изначально», — цитирует Адегбите агентство Bloomberg.

Вице-президент «Метпрома» по развитию международного бизнеса Михаил Матвеев подтвердил РБК участие компании в модернизации Ajaokuta Steel. По его словам, компания заключит с правительством Нигерии концессионное соглашение на принципах BOT (build — operate — transfer, концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию в течение установленного срока, после чего объект передается государству). Контрактной стороной от России выступает «Метпром».

В пресс-службе РЭЦ РБК заявили, что рассматривают с Африканским экспортно-импортным банком возможность участия в финансировании завершения строительства сталелитейного завода. РБК направил запрос в африканский банк.

После реализации проекта и возврата вложенных средств «Метпром» передаст завод нигерийской стороне, пояснил РБК Матвеев. Он не раскрыл финансовых деталей проекта. Отвечая на вопрос о сроках концессии, он ответил, что «это не год и не два». «Хотя завод и не работал, но состояние его удовлетворительное, и после проведения необходимых работ по реконструкции и модернизации он будет запущен», — добавил собеседник РБК.

Россия стремится восстановить и укрепить отношения с Африкой, прерванные в 1990-е годы. На первом экономическом форуме «Россия — Африка», который прошел в Сочи, президент Владимир Путин объявил о списании $20 млрд долга стран Африки. Там же он встретился с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари. Именно на этой встрече и было подписано межправительственное соглашение о достройке завода, сказал Bloomberg Адегбите.

Развитие сталелитейной промышленности входит в планы президента Нигерии по диверсификации экономики страны, сейчас на 90% зависящей от нефтяного экспорта. «Мы надеемся многому научиться у России по реформам, переходу от экономики, зависящей от нефти, к современной диверсифицированной инклюзивной экономике. Благодаря этим реформам Россия успешно приватизировала различные государственные предприятия, которые теперь стали глобальными брендами», — говорил он на встрече с Путиным.

Заключить концессию стороны (Нигерия и «Метпром») намерены к январю 2020 года, после чего около двух лет уйдет на достройку доменной печи, сказал Адегбите. Но уже во время строительных работ на заводе планируется начать выпускать прокат из импортного сырья.

По словам нигерийского министра, в апреле 2019 года президент страны Мухаммад Бухари отказался выделить на проект $1 млрд из сбережений страны, заявив, что это не является приоритетом.

«С нуля построить стальной завод мощностью 3 млн т стали в год стоит в среднем $3 млрд. Поскольку все-таки много чего уже построено на этом предприятии, думаю, что будет достаточно и половины этой суммы», — сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Часть установок на заводе потребуется демонтировать и перестраивать. Кроме того, Нигерия славится неэффективными тратами средств, добавил Худалов.

Компания «Метпром» занимается проектированием и строительством для предприятий черной металлургии с 1992 года. Среди ее заказчиков — как российские крупнейшие металлургические предприятия (НЛМК, Evraz, «Мечел» и «Северсталь»), так и зарубежные, говорится на сайте «Метпрома». Компания участвовала в строительстве Исфаханского металлургического завода в Иране, Хелуанского металлургического завода в Египте, а сейчас занимается проектированием Ташкентского металлургического завода в Узбекистане.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Нигерия
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