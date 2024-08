Как власти Нигерии отреагировали на российские флаги на протестах

В Нигерии продолжаются массовые протесты, переходящие в беспорядки. В нескольких местах демонстранты несли российские флаги. Посольство России заявило, что Москва к этому непричастна. Подробнее — в статье РБК

Против чего протестуют нигерийцы

Протесты в Нигерии, начавшиеся 1 августа, продолжаются уже больше недели. За ними стоят активисты из движения Take It Back, которые в конце июля анонсировали десятидневную акцию под лозунгом #EndBadGovernanceInNigeria («Положить конец плохому управлению в Нигерии»). Тысячи протестующих, в основном это молодые люди, выходят на улицы, требуя от правительства добиться снижения стоимости жизни, навести порядок в государственных расходах и обеспечить безопасность в стране.

Нигерия — федеративная республика в Западной Африке со столицей в Абудже (до 1991 года столицей был портовый Лагос). С юга омывается Гвинейским заливом (Атлантический океан), на юго-востоке граничит с Камеруном, на северо-востоке — с Чадом, на севере — с Нигером, на западе — с Бенином. Площадь — 923,7 тыс. кв. км, состоит из 36 штатов и одной федеральной столичной территории. Население — 229,5 млн человек, что делает ее самой густонаселенной страной Африки. В 1960 году получила независимость от Великобритании. В политическом поле здесь доминирует созданная в 2013 году партия «Всеобщий прогрессивный конгресс» — у нее большинство в парламенте, к ней принадлежат президент Бола Тинубу (избран в 2023 году, до этого был губернатором Лагоса) и его предшественник Мохаммаду Бухари, который возглавлял страну в 1983–1985 и 2015–2023 годах. С начала 2000-х годов в Нигерии действует исламистская группировка «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России). Она известна в том числе массовыми похищениями детей. Одним из крупнейших стало похищение 276 школьниц в городе Чибок (северо-восток страны) в 2014 году — спустя десять лет 89 девушек по-прежнему находятся в руках террористов.

По информации Amnesty International, к 7 августа в результате столкновений протестующих с полицией погиб по меньшей мере 21 человек. 4 августа президент Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и обратился к демонстрантам с призывом приостановить выступления и «создать пространство для диалога». Он также подчеркнул, что начатые им экономические реформы уже дали результат: если раньше на обслуживание госдолга уходило 97% государственных доходов, то за 13 месяцев этот показатель удалось сократить до 68%.

«Мои дорогие нигерийцы, особенно наша молодежь, я услышал вас громко и ясно. Я понимаю боль и разочарование, которые движут этими протестами, и я хочу заверить вас, что наше правительство намерено слушать и решать проблемы наших граждан», — пообещал Тинубу.

Однако движение Take It Back отказалось свернуть активность, оно продолжает публиковать в соцсетях кадры выступлений из разных городов Нигерии. Его первая попытка провести массовые уличные акции была предпринята в День демократии 12 июня, но оказалась неудачной — в Абудже и Лагосе на улицы вышли лишь несколько сотен человек. В августе Take It Back сделало второй заход, вдохновившись успехом похожих выступлений в Кении.

В Кении в середине июня прошли массовые протесты в связи с внесением в парламент правительственного законопроекта, который повышал налоги для населения. За счет этого бюджет получал дополнительные 346 млрд кенийских шиллингов (около $2,7 млрд), которые направлялись на погашение госдолга и развитие страны. Налоговая реформа сильнее всего била по беднейшим слоям населения. Законодатели билль одобрили, протестующие предприняли попытку штурма парламента. 28 июня президент Кении Уильям Руто закон подписать отказался и вернул в парламент.

Основная причина протестов в Нигерии — экономическая. Если, по данным Всемирного банка, с 2000 по 2014 год нигерийская экономика устойчиво росла в среднем на 7% в год, то затем рост замедлился, бюджетный дефицит увеличился на фоне сокращения нефтедобычи и проблем, вызванных пандемией COVID-19. Несбалансированная денежно-кредитная политика привела к тому, что к февралю 2024 года инфляция в стране достигла 31,7%.

Придя к власти в 2023 году, Тинубу начал экономические реформы — частично отменил субсидии на бензин, объединил валютные рынки и установил рыночный обменный курс; правительство также стало ужесточать денежно-кредитную политику и переориентировало национальный банк прежде всего на поддержание финансовой стабильности. Всемирный банк подчеркивает, что Абудже важно продолжать реформы. «Ожидается, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и стабилизации обменного курса инфляция постепенно снизится, — отмечают аналитики ВБ. — В результате в 2024 и 2025 годах уровень бедности вырастет, прежде чем стабилизироваться в 2026 году».

Издание The Foreign Policy обращает внимание, что антиправительственные выступления до этого проходили не только в Кении, а также в Уганде и Гане. «В Африке самое молодое население в мире, у многих есть высшее образование, но нет работы. Без надлежащих государственных планов по созданию рабочих мест, производству и экономической производительности африканские лидеры могут ожидать дальнейшего несогласия со стороны молодых людей, разочарованных безответственностью правительств», — резюмирует издание.

При чем здесь Россия

На шестой день протестов мировые медиа опубликовали кадры, на которых некоторые протестующие в Нигерии несут российские флаги; по информации Reuters, российская символика была замечена в северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина, где демонстранты призывали к военному захвату власти. «Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу не слушает нас. Российские президенты всегда поддерживали развитие африканских стран, в отличие от других государств», — приводит агентство слова Лаваля Кодо, 28-летнего участника протестов из Кано.

Ссылаясь на источники в нигерийских спецслужбах, агентство также сообщило, что за изготовление этих флагов были арестованы нескольких портных. За размахивание знаменами, по данным BBC, были арестованы 40 человек. Нигерийские власти также заявили, что протесты стали результатом заговора. Департамент государственной безопасности страны сообщил, что некие силы намерены спровоцировать насилие, опорочить правительство, стравить людей и в конечном счете добиться смены власти. Служба безопасности определила «линии финансирования, спонсоров и соучастников заговора», говорится в сообщении ведомства, однако детали не приводятся.

Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар, выступая 8 августа на встрече с представителями иностранного дипкорпуса в Абудже, предостерег другие страны от вмешательства в дела республики. «В то время как правительство продолжает усердно работать над различными программами реформ и мерами по решению проблем, с которыми сталкиваются Нигерия и нигерийцы, уместно напомнить, что ни одна страна не потерпит иностранного вмешательства в свои внутренние дела и дела своих граждан. Нигерия не является исключением», — заявил он (цитата по нигерийской Vanguard).

На информацию об использовании российской государственной символики отреагировало посольство России в Абудже. Там заявили, что ни правительство, ни российские чиновники в протестах не участвуют и никоим образом их не координируют. «Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, включая Нигерию. Намерения некоторых протестующих размахивать российскими флагами являются личным выбором людей, и они не отражают в этом вопросе никакой официальной позиции или политики правительства РФ», — говорится в заявлении посольства, опубликованном 5 августа в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Протесты в Нигерии проходят на фоне активизации российской политики в Западной Африке. Москва, в частности, укрепляет военное сотрудничество с такими странами, как Буркина-Фасо, Мали, Нигер. Две последние в августе заявили, что разрывают дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке терроризма. Поводом для этих обвинений стали заявления украинских представителей, что они помогают сепаратистам-туарегам в их борьбе против малийских властей.