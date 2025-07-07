Минюст и ФБР опровергли теории заговора из-за дела Эпштейна и его смерти

Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что осужденный финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, вел «список клиентов» или был убит, пишет Axios.

Согласно видеозаписям, никто не входил на территорию тюрьмы, где содержался Эпштейн в ночь своей смерти в 2019 году. Видео подтверждает вывод судмедэксперта о том, что финансист покончил жизнь самоубийством, утверждается в записке.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора по поводу дела Эпштейна и его смерти.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия. Самоубийство финансиста-педофила в августе 2019 года породило множество слухов и теорий заговора, построенных на предполагаемых связях финансиста с высокопоставленными политиками.

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