Президент Мексики рассказала о планах достичь «лучших условий» с США
Мексика уже ведет переговоры с США по поводу пошлин и рассчитывает «достичь лучших условий», заявила президент Клаудия Шейнбаум, ее слова приводит Infobae.
Трамп объявил в письме, что с 1 августа импорт в Соединенные Штаты из Мексики будет облагаться пошлиной в 30%.
По ее словам, 11 июля рабочая группа мексиканского правительства отправилась в США для встречи с американскими коллегами.
«В письме четко указано, что они стремятся к соглашению об отмене этих пошлин, поэтому они назначили их введение на 1 августа, и мы полагаем, основываясь на том, что вчера обсуждали наши коллеги, что мы достигнем соглашения с правительством Соединенных Штатов и добьемся лучших условий», — сказала Шейнбаум.
Мексиканский лидер призвала сохранять хладнокровие.
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