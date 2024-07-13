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Политика ,  
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Путин подписал закон о лишении мандата за несогласованный выезд за рубеж

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Сенаторов и депутатов Госдумы будут лишать мандата за несогласованный выезд за границу, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. 

Досрочно прекращать полномочия в этом случае будут по инициативе соответствующей палаты российского парламента. Исключением будут служебные командировки. Согласовывать выезд за рубеж следует в порядке и сроки, которые устанавливает совет Госдумы или Совфеда. Мера вступает в силу со дня публикования документа.

 Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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