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Путин подписал закон о лишении мандата за несогласованный выезд за рубеж
Сенаторов и депутатов Госдумы будут лишать мандата за несогласованный выезд за границу, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Досрочно прекращать полномочия в этом случае будут по инициативе соответствующей палаты российского парламента. Исключением будут служебные командировки. Согласовывать выезд за рубеж следует в порядке и сроки, которые устанавливает совет Госдумы или Совфеда. Мера вступает в силу со дня публикования документа.
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