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Политика ,  
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Дума одобрила идею лишать мандата за выезд за рубеж без разрешения

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым депутатов и сенаторов смогут лишать мандатов за выезд за границу без согласования, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки нужны в связи с появлением новых угроз безопасности России в условиях проведения военной операции на Украине, международных санкций и «значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств», сказано в пояснительной записке.

С помощью запрета получится еще до выезда предотвратить посещение страны, где депутата или сенатора России могут арестовать, либо есть риск «иных санкций». В документе отмечается, что против некоторых парламентариев заведены уголовные дела в Международном уголовном суде (МУС).

Сейчас для парламентариев действует уведомительный порядок выезда за границу.

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Политика
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

МУС не сообщал об ордерах на арест против российских депутатов и сенаторов. Однако такие распоряжения выданы в отношении президента Владимира Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также двух российских командующих — генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша (дальняя авиация) и адмирала Виктора Соколова (Черноморский флот).

Российская сторона считает такие решения ничтожными, поскольку перестала признавать юрисдикцию МУС.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума Вячеслав Володин выезд за границу лишение мандатов МУС
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