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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о поражении завода по производству взрывчатки для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские войска при поддержке авиации и беспилотников поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, а также два полевых склада боеприпасов на запорожском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

Точное местоположение пораженного завода военное ведомство не раскрыло. Минобороны также отчиталось об улучшении положения за последние сутки четырех российских группировок войск. Кроме этого, из сводки Минобороны следует, что:

  • российские силы ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты «ATACMS», переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200, есть реактивных снарядов HIMARS и 17 беспилотников;
  • Отражены восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты на харьковском направлении;
  • На херсонском направлении ВСУ потеряли в том числе станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»;
  • Всего за сутки потери противника составили до 1700 человек.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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