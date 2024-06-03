 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами

Усыновляемость российских детей иностранцами упала за год на 89%, в 2023-м новые семьи за рубежом обрели только шесть детей — во Франции и Италии. Эксперты винят запретительное законодательство и сложности с приездом в Россию
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Доля усыновления российских детей гражданами других стран незначительна «весьма незначительна и продолжает снижаться», сказано в ежегодном отчете уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой (.pdf).

В прошлом году иностранцы усыновили только шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление. Пятеро детей — гражданами Италии, еще один — Франции. В 2022 году иностранные граждане усыновили 57 россиян, снижение год к году составило 89%.

«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.

Думе предложат запретить усыновление в страны с легальной сменой пола
Политика
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Еще в начале 2023-го в власти отмечали почти нулевую активность иностранным усыновителей. «Тенденция снижается. В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов — усыновителей с российскими детьми. Ноль. Соответственно, эта работа наша и органов опеки и попечительства. Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация. По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет», — рассказал замминистра просвещения Андрей Корнеев. Знакомство с детьми — первый шаг к инициированию процедуры усыновления.

Сокращение доли усыновления иностранцами происходит из-за запретительного законодательства, объясняла «Коммерсанту» руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По ее мнению, законы сформулированы не в интересах ребенка, следует закрепить конкретные шаги по поддержке кровной семьи ребенка, родственного семейного устройства, активной работы по устройству ребенка в семью на территории страны. «И только если на всех уровнях не получилось ничего, можно ставить вопрос про международное усыновление. Но у нас анкеты детей просто висят в банке данных. И если никто не обратился, то считается, что это и есть соблюдение приоритета внутрироссийского устройства. Однако никакой активной работы по ребенку за это время вполне может не вестись», — говорила Альшанская.

«Но и со стороны иностранцев тоже нет рвения — раньше было намного проще, плюс не было никаких проблем с въездом в Россию. Сейчас они понимают, что усыновление будет проблематичнее», — признавала президент благотворительной организации «Общие дети» Ксения Пенькова.

В России стали ужесточать правила усыновления с 2012 года. Процесс начался с закона, запрещающего усыновлять российских детей гражданам США, который стал известен как «закон Димы Яковлева» — по имени погибшего мальчика из России, которого американский усыновитель оставил в машине на солнце. В 2022 году действие этого закона распространили на всех иностранцев, которых признáют причастными к нарушению прав россиян. Помимо запрета на усыновление им грозит ограничение на въезд в Россию и сделок с собственностью, арест финансовых активов.

Документ приняли в ответ на американский «закон Магнитского», который ввел персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В «список Магнитского» попали участники следствия в отношении погибшего в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, работники МВД, Генпрокуратуры, СК, российские чиновники и политики, в частности глава СК Александр Бастрыкин, лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
усыновление Дети Мария Львова-Белова иностранцы
Материалы по теме
Саратовского экс-министра посадили на пять лет из-за квартир для сирот
Политика
Львова-Белова назвала условие возвращения сирот на родину после конфликта
Политика
Парламент Татарстана одобрил запрет усыновления детей трансгендерами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы» Политика, 01:03
Скотта Риттера не выпустили из США для участия в ПМЭФ Общество, 00:26
Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне» Бизнес, 00:23
Хуситы заявили об ударе новой ракетой «Палестина» по Эйлату Политика, 00:04
Названы самые дорогие торговые улицы в регионах России Недвижимость, 00:00
Бывшая британская «дочка» «Сбера» допустила утрату контроля над $105 млн Финансы, 00:00
В Киеве загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м Общество, 03 июн, 23:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США заявили о введении визовых санкций против Грузии «без колебаний» Политика, 03 июн, 23:41
В Луганске прогремели взрывы Политика, 03 июн, 23:38
Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами Общество, 03 июн, 23:35
Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью Политика, 03 июн, 23:28
В X разрешили выкладывать порно и эротику Технологии и медиа, 03 июн, 23:10
Власти Казахстана не исключили участие в саммите по Украине Политика, 03 июн, 23:08
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на окрестности Белгорода Политика, 03 июн, 23:06