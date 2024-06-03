Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами

Усыновляемость российских детей иностранцами упала за год на 89%, в 2023-м новые семьи за рубежом обрели только шесть детей — во Франции и Италии. Эксперты винят запретительное законодательство и сложности с приездом в Россию

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Доля усыновления российских детей гражданами других стран незначительна «весьма незначительна и продолжает снижаться», сказано в ежегодном отчете уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой (.pdf).

В прошлом году иностранцы усыновили только шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление. Пятеро детей — гражданами Италии, еще один — Франции. В 2022 году иностранные граждане усыновили 57 россиян, снижение год к году составило 89%.

«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.

Еще в начале 2023-го в власти отмечали почти нулевую активность иностранным усыновителей. «Тенденция снижается. В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов — усыновителей с российскими детьми. Ноль. Соответственно, эта работа наша и органов опеки и попечительства. Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация. По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет», — рассказал замминистра просвещения Андрей Корнеев. Знакомство с детьми — первый шаг к инициированию процедуры усыновления.

Сокращение доли усыновления иностранцами происходит из-за запретительного законодательства, объясняла «Коммерсанту» руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По ее мнению, законы сформулированы не в интересах ребенка, следует закрепить конкретные шаги по поддержке кровной семьи ребенка, родственного семейного устройства, активной работы по устройству ребенка в семью на территории страны. «И только если на всех уровнях не получилось ничего, можно ставить вопрос про международное усыновление. Но у нас анкеты детей просто висят в банке данных. И если никто не обратился, то считается, что это и есть соблюдение приоритета внутрироссийского устройства. Однако никакой активной работы по ребенку за это время вполне может не вестись», — говорила Альшанская.

«Но и со стороны иностранцев тоже нет рвения — раньше было намного проще, плюс не было никаких проблем с въездом в Россию. Сейчас они понимают, что усыновление будет проблематичнее», — признавала президент благотворительной организации «Общие дети» Ксения Пенькова.