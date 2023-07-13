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Эрдоган решил купить у России самолеты-амфибии

Турецкий президент Эрдоган заявил о планах купить у России самолеты-амфибии
Турция может купить у России несколько самолетов-амфибий для тушения пожаров, сообщил Эрдоган. Бе-200, которые использует МЧС России, не раз тушили пожары в республике
Тушение лесных пожаров в Турции с помощью российского самолета-амфибии Бе-200 в июле 2021 года
Тушение лесных пожаров в Турции с помощью российского самолета-амфибии Бе-200 в июле 2021 года (Фото: РИА Новости)

Турция может приобрести у России самолеты-амфибии, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet. Он отметил, что обсудит этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Надеюсь, когда мы встретимся с господином Путиным, у них есть свои самолеты-амфибии, и мы подумаем о том, чтобы купить у них, может быть, несколько. Потому что эти самолеты очень эффективны при тушении пожаров», — сказал Эрдоган.

На прошлой неделе турецкий лидер сообщил, что визит Путина в республику ожидается в августе.

Эрдоган отметил, что страна вложила 100 млн лир в борьбу с пожарами, закупила самолеты и вертолеты. По его словам, если Анкара получит еще два или три, то эффективность имеющихся средств будет намного выше.

Российское МЧС использует для тушения пожаров самолеты-амфибии Бе-200, они не раз вылетали в Турцию, чтобы помочь в борьбе с пожарами, в том числе в этом году.

Бе-200 — это многоцелевой самолет-амфибия, который чаще всего применяется в противопожарной модификации. Может заправляться водой как на аэродроме, так и брать ее из водоемов в режиме глиссирования (по сути, скольжения судна по воде за счет ее скоростного напора). Оно происходит на скорости 150–190 км/ч, за 12 секунд самолет может набрать 12 т воды.

Время залпового сброса воды над очагом пожара — 0,8–1 секунда на скорости около 250 км/ч. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить до 270 т воды (на расстоянии до 100 км от аэродрома до места пожара и 10 км от водоема до пожара).

Экипаж самолета состоит из двух пилотов. Длина Бе-200 — 32 м, размах крыла — 31,88 м. У него два турбореактивных двигателя.

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В 2021 году Бе-200, тушивший пожар в лесном массиве после удара молнии, потерпел крушение в турецкой провинции Кахраманмараш при заходе на посадку. На борту находились пять российских военных и трое турецких граждан, все они погибли.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бе-200 Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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