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День выборов ,  
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Памфилова заявила об угрозе выборам из-за трансляции в интернете

В случае общедоступной трансляции глосования в Интернете вся система выборов подвергается большим угрозам, заявила глава ЦИК. Центризбирком отказался от такой трансляции в прошлом году
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Трансляция голосования на выборах не на специальном сайте, а на других ресурсах, не учитывает «вызовы и опасности» и подвергает систему голосования большим угрозам, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, трансляция заседания ЦИК велась на сайте Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников, выступая на заседании в режиме видеосвязи, сообщил, что на трехдневном голосовании в сентябре планируется оснастить все 34 избиркома в республике «средствами видеонаблюдения с трансляцией в сети «Интернет». Памфилова попросила уточнить, будет ли трансляция идти прямо в интернете или согласно устоявшейся практике на специальном портале для Центра общественного наблюдения.

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«Что касается средств видеонаблюдения, все 34 территориально-избирательные комиссии в день работы, а это, как правило, последний день голосования, будут обеспечены видеонаблюдением с трансляцией в интернет», — ответил Соломенников. Памфилова после этого заявила, что Удмуртия не учитывает «те вызовы и те опасности», которые привели Центризбирком к решению вести трансляцию на недоступном широкой портале.

«Давайте посмотрим, как вас там — шибанут, значит, шибанут, раз вы так решили. В данных условиях это довольно чревато», — предупредила Памфилова.

Памфилова объяснила отказ от публичных трансляций с участков
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«Имейте в виду, что в нынешних условиях вы просто подвергаете свою систему большим угрозам, поэтому давайте лучше сейчас подработаете вместе с нами в единой логике: это трансляция на защищенный специальный портал, который исключает разного рода внешние воздействия», — отметила она. Она сообщила, что Центр общественного наблюдения обязательно должен работать и аккаунты всем партиям и кандидатам выдадут без ограничений. «Именно Центр общественного наблюдения позволяет любому рядовому избирателю прийти и понаблюдать, как идет голосование», — заключила она.

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На сентябрьских выборах 2021 года ЦИК отказалась от предоставления общего доступа к трансляциям с участков. Как утверждал замглавы ЦИК Николай Булаев, у Центризбиркома «была вилка»: в рамках выделенных средств можно было показывать трансляцию массово, но только в течение 12 часов, либо транслировать все трое суток на служебном портале. Памфилова тогда указала, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство», так что заинтересованным гражданам надо будет «немножко потрудиться».

В сентябре должны пройти выборы 15 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и выборы в органы местного самоуправления. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в семи регионах — в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. ДЭГ будет использоваться и в Москве.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Удмуртия ЦИК Элла Памфилова Выборы видеонаблюдение Единый день голосования
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