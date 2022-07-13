Бывшего томского вице-губернатора обвинили в растрате ₽70 млн

Бывшего заместителя губернатора Томской области Гурдина заключили под стражу на два месяца. По версии СК, он организовал растрату более 70 млн руб., выделенных в рамках нацпроекта «Образование» одному из фондов

Юрий Гурдин (Фото: СК РФ)

Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии СК, из одного из фондов Томской области были растрачены не менее 70 млн руб., выделенных из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, растрату с помощью директора этого фонда организовал Гурдин. Директору также предъявлено обвинение.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Гурдину инкриминируют ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье о растрате — до десяти лет лишения свободы.

Бывшего вице-губернатора заключили под стражу.

О задержании Гурдина стало известно 13 июля. Он был заместителем губернатора Томской области десять лет, с 2012 по 2022 год. В областной администрации Гурдин занимался реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей.

Заместителем губернатора он был при Сергее Жвачкине. В мае тот подал в отставку. Спустя несколько дней после этого уволился и Гурдин. Как сообщили в региональной администрации, он «завершил работу в связи окончанием срока служебного контракта».