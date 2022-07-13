Бывшего вице-губернатора Томской области задержали по делу о растрате

По делу о растрате в особо крупном размере Гурдину может грозить до десяти лет. Пост заместителя губернатора Томской области он покинул в мае после отставки главы региона Жвачкина

Юрий Гурдин (Фото: tomsk.gov.ru)

Бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина задержали по делу о растрате, сообщили источники «Коммерсанта» и «РИА Новости».

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), сказали собеседники «Коммерсанта» и «Интерфакса». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Томской области. В пресс-службе губернатора области заявили РБК, что не располагают данной информацией.

Гурдин в 2001–2002 годах представлял Томскую область в Совете Федерации. В верхней палате он был замглавы комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.

В 2012 году Гурдина назначили вице-губернатором Томской области. Этот пост он занимал десять лет. В областной администрации Гурдин занимался реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей.

13 мая 2022 года, спустя несколько дней после отставки губернатора Сергея Жвачкина, Гурдин написал заявление об увольнении. Он «завершил работу в администрации региона в связи окончанием срока служебного контракта», сообщалось в Telegram-канале региональной администрации.