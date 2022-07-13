Бывшего вице-губернатора Томской области задержали по делу о растрате
Бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина задержали по делу о растрате, сообщили источники «Коммерсанта» и «РИА Новости».
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), сказали собеседники «Коммерсанта» и «Интерфакса». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.
РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Томской области. В пресс-службе губернатора области заявили РБК, что не располагают данной информацией.
Гурдин в 2001–2002 годах представлял Томскую область в Совете Федерации. В верхней палате он был замглавы комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
В 2012 году Гурдина назначили вице-губернатором Томской области. Этот пост он занимал десять лет. В областной администрации Гурдин занимался реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей.
13 мая 2022 года, спустя несколько дней после отставки губернатора Сергея Жвачкина, Гурдин написал заявление об увольнении. Он «завершил работу в администрации региона в связи окончанием срока служебного контракта», сообщалось в Telegram-канале региональной администрации.