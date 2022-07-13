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Песков отметил «качество» Рады из-за проекта о независимости Ичкерии

Законопроект о признании Ичкерии в Раду внесли два украинских депутата. В Кремле напомнили, что в России такого субъекта не существует
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Внесение депутатами Верховной рады Украины законопроекта о признании независимости Чеченской республики Ичкерия говорит о качестве законотворческой работы в украинском парламенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такого субъекта не существует. Это говорит о качестве законотворческой работы в Раде», — сказал представитель Кремля.

Речь идет о законопроекте № 7551, который 11 июля внесли в Верховную раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Текст документа еще не опубликован. Гончаренко написал в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной организации Meta Platforms), что «воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость», и призвал депутатов Рады поддержать законопроект.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя законопроект, заявил, что депутаты Верховной рады Украины потеряли связь с реальностью. «Ее [Ичкерии] давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК)». Он добавил, что депутаты Рады опоздали с признанием Ичкерии на 30 лет и «нельзя признать то, чего не существует».

Республика Ичкерия — самопровозглашенное государство, которое было образовано в 1991 году после распада Советского Союза на территории бывшей Чечено-Ингушской автономной республики. Это произошло в нарушение российского законодательства и привело к затяжному военному конфликту. В конце 1994 года тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о восстановлении конституционного порядка, после чего в республику вошли российские войска.

Ичкерия прекратила существование в 2000 году, после основной фазы Второй чеченской кампании. В 2003-м в Чечне приняли новую Конституцию, где прописано, что республика является субъектом России. В том же году главой Чечни был избран Ахмат Кадыров. Он погиб в результате теракта в 2004-м. Его сын Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

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«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» упоминается в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими и запрещенных в России.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Ичкерия Чечня признание Верховная рада Украины
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