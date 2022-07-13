Путин снизил административные штрафы для участников внешней торговли

Закон уменьшает штрафы для участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с 75-100% от суммы такой операции до 20-40%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает снижение административных штрафов для участников внешней торговли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штрафы за осуществление незаконных валютных операций снизили с 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.

Также за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях штраф сокращается с 3-10% до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках. Речь идет о случаях, когда внешнеторговый контракт предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.

Для должностных лиц, нарушивших валютное законодательство, теперь будет предусмотрен штраф, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения, тогда как раньше штраф был в фиксированном размере.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

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