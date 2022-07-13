Путин снизил административные штрафы для участников внешней торговли
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает снижение административных штрафов для участников внешней торговли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Штрафы за осуществление незаконных валютных операций снизили с 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.
Также за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях штраф сокращается с 3-10% до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках. Речь идет о случаях, когда внешнеторговый контракт предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.
Для должностных лиц, нарушивших валютное законодательство, теперь будет предусмотрен штраф, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения, тогда как раньше штраф был в фиксированном размере.
Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.
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