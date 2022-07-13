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Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило об уничтожении военных и техники в Николаеве

На территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны России
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили высокоточным оружием более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на территории судостроительного завода в Николаеве, сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В ведомстве заявили, что до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ уничтожены на востоке Николаева в результате удара Воздушно-космических сил. Там же уничтожены десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», а также свыше десяти единиц автомобильной спецтехники, утверждают в министерстве.

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кроме того, как сообщает Минобороны, российские силы сбили Су-25 и Су-24 ВСУ в Донецкой народной республике и украинский МиГ-29 в Николаевской области, отмечается в сообщении. Кроме того, в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников, заявили в Минобороны.

В общей сложности с начала спецоперации, по подсчетам российского Минобороны, уничтожены 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотника, 354 ЗРК, более 4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы автомобильной спецтехники, сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями он называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В конце марта Минобороны сообщило, что основная цель операции — «полное освобождение Донбасса».

Российские силы взяли под контроль всю территорию Херсонской области, часть Запорожской и Харьковской, там начали организовывать военно-гражданские администрации, вводить в оборот рубль и запускать российские телеканалы.

В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимир Путину об «освобождении» Луганской народной республики. Наступление военных России и республик Донбасса в ДНР продолжается.

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Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Николаев Минобороны
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