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Минобороны заявило о четырех сбитых украинских самолетах

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Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета на территории Донецкой народной республики (ДНР) и в Николаевской области, сообщило российское Минобороны.

«Сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой народной республики, а также один — МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области», — сказано в сообщении. Еще один, четвертый самолет — Су-25 — сбили в районе поселка Широкое Николаевской области средства ПВО.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Как утверждают в ведомстве, за сутки с помощью этих систем военные уничтожили девять украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях, а также около села Карповка в ДНР.

В Минобороны также заявили, что российская техника перехватила пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР) и селом Костырка Херсонской области. В воздухе над Харьковской областью, ДНР, ЛНР и Луганском сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ураган».

Минобороны сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29
Политика
Министерство обороны Российской Федерации

Всего с начала боевых действий, как подсчитало Минобороны, российские военные уничтожили 247 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотника, 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), а также 4050 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, российские подразделения смогли поразить 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов и 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее, 7 июля, оборонное ведомство отчиталось о двух сбитых украинских самолетах — одном МиГ-29 и одном Су-25 на территории ДНР.

Теги
Сбитый самолет Минобороны Военная операция на Украине
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