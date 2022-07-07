Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Как стать привлекательным для любого банка: четыре работающих метода РБК и ВТБ, 12:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:31
Фетисов оценил шансы Малкина продлить контракт с «Питтсбургом» Спорт, 12:30
Необычный прибор, новый знак и анализ по слюне: что нового внедрит ГИБДД Авто, 12:30
Минобороны России заявило о сбитых украинских самолетах в ДНР Политика, 12:21
МИД посоветовал США воспринимать сигналы Москвы по аресту баскетболистки Политика, 12:14
В Балашихе нашли убитой 18-летнюю девушку Общество, 12:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:10
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 12:09
По бумажным атласам: как повлияют санкции на речное судоходство России Pro, 12:06
Business Insider узнал о родившихся у Маска год назад близнецах Бизнес, 12:03
Кредитование в России впервые выросло на 70% за месяц Финансы, 12:00
На Уимблдоне троих охранников арестовали за драку Спорт, 11:59
В Москве сообщили об ударе по Змеиному при попытке поставить флаг Украины Политика, 11:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны России заявило о сбитых украинских самолетах в ДНР

Минобороны России заявило о сбитых украинских самолетах Су-25 и МиГ-29 в ДНР
Самолеты сбили российские истребители Су-35С около населенных пунктов Адамовка и Николаев *

Российские истребители Су-35С сбили два самолета Воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-25 на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило Министерство обороны России. Самолет МиГ-29 сбили в районе города Николаев, удар по Су-25 нанесли в районе населенного пункта Адамовка.

Также за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Военные перехватили шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» около городов Скадовск и Новая Каховка Херсонской области, а также села Грушевка Харьковской области.

В Москве сообщили об ударе по Змеиному при попытке поставить флаг Украины
Политика
Фото:mil.gov.ua

Также системы перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) под Харьковом и Николаевом, а также у городов Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское в ДНР.

Удары также нанесли по шести пунктам управления около районе села Бармашево и двум батальонам территориальной обороны и в районе Николаева; трем складам с оружием и боеприпасами у городов Артёмовск, Северск и Звановка в ДНР. Также ведомство сообщило об ударах по 14 районам дислокации украинских военных с техникой и по пункту в Посад-Покровском Николаевской области, где находились иностранные наемники. Удар нанесли по центру подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.

Также военные нанесли удары по трем взводам реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четырем артиллерийским батареям в районе Северска и артиллерийскому взводу 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Горловки в ДНР.

Всего с начала специальной военной операции российские военные, по их данным, сбили 234 самолета и 137 вертолетов, а также 1479 беспилотников, уничтожили 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 3935 танков и других боевых бронированных машин. Военнослужащие ликвидировали 724 боевых машин РСЗО, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Lennihan / AP Рубини прогнозирует обвал рынка США на 50%. Какие сферы пострадают меньше
Прогнозы
Pro
Каким будет курс рубля к концу 2022 года?
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Чем мозг лидера отличается от мозга подчиненного
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. 

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Минобороны сбитый военный самолет ДНР Су-25 МиГ-29
Материалы по теме
В Москве сообщили об ударе по Змеиному при попытке поставить флаг Украины
Политика
Кадыров назвал свою приоритетную задачу на Украине
Политика
Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter