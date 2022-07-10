Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Работа кажется бессмысленной — что делать? Pro, 13:31
ЛДПР предложила заменить иностранный термин «президент» на «правитель» Политика, 13:24
Минобороны сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29 Политика, 13:20
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 13:19
«Спартак» взял тренера из детского сада». Реакция на разгром в Суперкубке Спорт, 13:17
Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях на фоне ситуации с контрактом Спорт, 13:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:02
Израиль заявил о переданном Байдену послании мира Саудовской Аравии Политика, 12:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:37
Первый легионер приостановил контракт с «Динамо» после разрешения ФИФА Спорт, 12:30
В России заблокировали сайт Welt Технологии и медиа, 12:08
Удалось ли Польше отгородиться от мигрантов стеной в 186 км. Видео Политика, 12:00
Талант переоценен: эти три способа помогут любому развить креативность Социальная экономика, 12:00
Видео лучших моментов турнира UFC Vegas 58 Спорт, 11:58
Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29

Российские истребители Су-35 сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе города Барвенково Харьковской области и села Троицкое Донецкой народной республики, а также истребитель МиГ-29 ВСУ в районе поселка Краснополье в ДНР, сообщает Минобороны России.

«ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харьковка», — добавили в военном ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Материал дополняется.

Теги
Минобороны Су-25 МиГ-29 ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны России сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Су-25
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter