Минобороны сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29

Российские истребители Су-35 сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе города Барвенково Харьковской области и села Троицкое Донецкой народной республики, а также истребитель МиГ-29 ВСУ в районе поселка Краснополье в ДНР, сообщает Минобороны России.

«ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харьковка», — добавили в военном ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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