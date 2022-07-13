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Трамп ответил на совет Маска «уплыть в закат»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск просил власти США о помощи, написал экс-президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Когда Илон Маск пришел в Белый дом и попросил меня помочь со всеми его многочисленными субсидируемыми проектами, <...>, и говорил мне, что он большой поклонник Трампа и республиканцев, я мог бы сказать: упади на колени и умоляй. И он бы это сделал», — написал Трамп.

Так Трамп отреагировал на призыв Маска «повесить шляпу и уплыть в закат». «Lmaooo (смеюсь до слез. — РБК)», — написал бизнесмен в ответ.

Предприниматель призвал демократов «отозвать атаку» и не концентрироваться на будущем выдвижении политика на выборах главы государства и не делать вид, будто «единственный способ выжить для Трампа — это вернуть себе пост президента».

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Фото:Carlos Barria / Reuters

Ранее Маск заявил, что никогда не голосовал за республиканцев, но сделал это впервые в прошлом месяце. Американский предприниматель также сказал Трампу, что тот слишком стар, для того чтобы баллотироваться на еще один президентский срок в 2024 году.

Маск уже говорил в мае, что перестанет голосовать за Демократическую партию и будет поддерживать республиканцев, так как демократы, с его точки зрения, стали «партией раскола и ненависти».

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Трампу сейчас 76 лет. На момент вступления в должность в 2017 году, ему было 70 лет, что сделало его самым возрастным президентом в истории США. К 2024 году, когда в США пройдут следующие президентские выборы, Трампу будет 78, что также сделает его самым пожилым политиком в истории страны, занимавшим эту должность. Политик допускал, что может вновь баллотироваться на президентский пост.

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