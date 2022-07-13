Полянский заявил об «обезоруженном» Западе на встрече Совбеза по Украине
На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине в общем-то сказать не могли», — утверждает дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Полянский счел приведенные утверждения «очень убедительными». Он отметил, что российские дипломаты для аргументации собственной позиции использовали видео и фотоматериалы, их на формальных заседаниях Совбеза ООН демонстрируют редко. Неформальное заседание по «формуле Арриа» было созвано для демонстрации современного состояния «нацизма» на Украине и его истоков, пояснил он.
«Формула Аррии», согласно справочнику ООН, подразумевает неформальную и конфиденциальную встречу членов Совбеза. В рамках этих бесед представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих. Этот формат встреч назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который применял эту практику во время работы представителем республики в Совбезе в 1992-1993 годах.
Полянский анонсировал проведение встречи 7 июля, пояснив, что выступление российских дипломатов станет ответом тем государствам, которые выражают сомнение в одной из заявленных Россией целей спецоперации на Украине — «денацификацию». Он добавил, что дипломаты таких стран уверены в преувеличивании Россией «масштаба проблемы». «Наши докладчики (называть их пока не буду) дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние», — написал дипломат.
Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве целей Москвы назвал «денацификацию» и демилитаризацию страны и спасение жителей Донбасса от «геноцида». По его мнению, такую политику в их отношении вел официальный Киев. «Отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — заявил Путин.
Украина в ответ объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение, дипломатические отношения с Россией были разорваны. Страна подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Генеральная Ассамблея ООН потребовала от России вывода войск.
Украинские власти отвергают обвинения Москвы в наличии нацистских образований, об этом говорил глава российской делегации Владимир Мединский, назвав ситуацию «достаточно странной». Зеленский заверил, что ни одна страна не желала россиянам зла.