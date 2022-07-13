Полянский: западные дипломаты были «безоружны» на заседании Совбеза ООН по Украине

Полянский заявил об «обезоруженном» Западе на встрече Совбеза по Украине

Западным дипломатам на Совбезе ООН было сложно ответить на аргументы России по «нацизму и фашизму» на Украине, утверждает Полянский. По его словам, были пояснены «истоки» этих идеологий. В Киеве отвергают обвинения Москвы

Фото: Zuma / ТАСС

На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине в общем-то сказать не могли», — утверждает дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Полянский счел приведенные утверждения «очень убедительными». Он отметил, что российские дипломаты для аргументации собственной позиции использовали видео и фотоматериалы, их на формальных заседаниях Совбеза ООН демонстрируют редко. Неформальное заседание по «формуле Арриа» было созвано для демонстрации современного состояния «нацизма» на Украине и его истоков, пояснил он.

«Формула Аррии», согласно справочнику ООН, подразумевает неформальную и конфиденциальную встречу членов Совбеза. В рамках этих бесед представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих. Этот формат встреч назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который применял эту практику во время работы представителем республики в Совбезе в 1992-1993 годах.

Полянский анонсировал проведение встречи 7 июля, пояснив, что выступление российских дипломатов станет ответом тем государствам, которые выражают сомнение в одной из заявленных Россией целей спецоперации на Украине — «денацификацию». Он добавил, что дипломаты таких стран уверены в преувеличивании Россией «масштаба проблемы». «Наши докладчики (называть их пока не буду) дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние», — написал дипломат.

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Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин в качестве целей Москвы назвал «денацификацию» и демилитаризацию страны и спасение жителей Донбасса от «геноцида». По его мнению, такую политику в их отношении вел официальный Киев. «Отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — заявил Путин.

Украина в ответ объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение, дипломатические отношения с Россией были разорваны. Страна подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Генеральная Ассамблея ООН потребовала от России вывода войск.

Украинские власти отвергают обвинения Москвы в наличии нацистских образований, об этом говорил глава российской делегации Владимир Мединский, назвав ситуацию «достаточно странной». Зеленский заверил, что ни одна страна не желала россиянам зла.



