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Россия анонсировала встречу СБ ООН по теме «нацизма и фашизма на Украине»

Россия 11 июля проведет неформальную встречу Совета безопасности Организации Объединенных наций, посвященную «нацизму и фашизму на Украине», сообщил в Telegram заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Мероприятие состоится в 22:00 по московскому времени и пройдет на русском и английском языках по «формуле Арриа». Такой формат назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арриа, который в 1992 году предложил проводить частные встречи с гибкими процедурными рамками для откровенного обмена мнениями, в том числе с участием приглашенных лиц.

«Это — наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО (специальная военная операция. — РБК) на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы. Наши докладчики (называть их пока не буду) дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние», — сообщил Полянский. По его словам, доводы будут подтверждены с помощью фотографий и видео.

Что такое денацификация? Как она проходила в Германии и Австрии в 1945-м?
Что такое денацификация? Как она проходила в Германии и Австрии в 1945-м?
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Объявляя о начале спецоперации на Украине 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что одной из ее целей является денацификация соседнего государства.

Представитель России на переговорах по урегулированию конфликта Владимир Мединский отмечал, что Киев отрицает существование «нацистских образований» в стране и считает, что «это вообще не тема для современной Украины». Однако, указал Мединский, этот вопрос беспокоит весь мир, поскольку на Украине разрешены «нацистские военные формирования», а улицы в некоторых городах «названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции» (цитаты по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров, отмечал, что «денацификация» — это вопрос не к Украине, и обсуждать эту тему Киев не будет.

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