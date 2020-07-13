Глава РПЦ напомнил властям Черногории о горьких плодах раскола на Украине

Патриарх Кирилл призвал власти Черногории прекратить попытки создать альтернативу Сербской православной церкви, напомнив о «горьких плодах» такой политики на Украине

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить ранее принятый «дискриминационный закон», в соответствии с которым Сербская православная церковь должна вернуть государству все имущество, которое принадлежало ему до 1 декабря 1918 года, то есть до вхождения Черногории в состав Сербии.

В заявлении патриарха Кирилла отмечается, что данный закон направлен на национализацию церковного имущества, в том числе церквей и монастырей, которое затем может быть передано другой структуре.

«Звучат обещания создать «автокефальную церковь» — с участием местных раскольников. <...> Призываю гражданские власти Черногории <...> остановить гонения на Православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь», — заявил глава РПЦ.

Сербская православная церковь считает Черногорию своей канонической территорией, на которой расположены ее Черногорско-Приморская митрополия и Будимлянско-Никшичская епархия. Однако еще в 1993 году о своей автокефалии объявила Черногорская православная церковь, считающая себя преемницей существовавшей в независимом королевстве Черногория Цетинской митрополии. Самопровозглашенная автокефалия Черногорской православной церкви не признана ни одной канонической православной церковью. Однако в 2018 году экзарх Вселенского патриарха Варфоломея на Украине архиепископ Даниил заявил, что поддерживает тезис о том, что «у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать».