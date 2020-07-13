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Политика ,  
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Глава РПЦ напомнил властям Черногории о горьких плодах раскола на Украине

Патриарх Кирилл призвал власти Черногории прекратить попытки создать альтернативу Сербской православной церкви, напомнив о «горьких плодах» такой политики на Украине
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить ранее принятый «дискриминационный закон», в соответствии с которым Сербская православная церковь должна вернуть государству все имущество, которое принадлежало ему до 1 декабря 1918 года, то есть до вхождения Черногории в состав Сербии.

В заявлении патриарха Кирилла отмечается, что данный закон направлен на национализацию церковного имущества, в том числе церквей и монастырей, которое затем может быть передано другой структуре.

«Звучат обещания создать «автокефальную церковь» — с участием местных раскольников. <...> Призываю гражданские власти Черногории <...> остановить гонения на Православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь», — заявил глава РПЦ.

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Сербская православная церковь считает Черногорию своей канонической территорией, на которой расположены ее Черногорско-Приморская митрополия и Будимлянско-Никшичская епархия. Однако еще в 1993 году о своей автокефалии объявила Черногорская православная церковь, считающая себя преемницей существовавшей в независимом королевстве Черногория Цетинской митрополии. Самопровозглашенная автокефалия Черногорской православной церкви не признана ни одной канонической православной церковью. Однако в 2018 году экзарх Вселенского патриарха Варфоломея на Украине архиепископ Даниил заявил, что поддерживает тезис о том, что «у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать».

«В том числе если речь идет о Македонии и Черногории», — сказал тогда экзарх.

Патриарх Кирилл в опубликованном 13 июля заявлении напомнил о «горьких плодах» гонения на православную церковь на Украине.

«Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка «объединить народ» через учреждение новой «поместной церкви». Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта», — заявил глава РПЦ.

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Фото: Darko Vojinovic / AP

Указав на рост давления со стороны государства на православных черногорцев, патриарх Кирилл выразил уверенность, что никакие гонения не смогут сломить их.

В июне 2020 года прибывший в Москву президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву защитить Сербскую православную церковь, «чье выживание в регионе находится под угрозой».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Черногория, РПЦ, патриарх Кирилл
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Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах
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