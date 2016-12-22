Волкер обвинил американские СМИ в «поспешности» по вопросу Крыма

Белый дом остается уверен в принадлежности Крыма Украине, несмотря на попытки СМИ иначе интерпретировать позицию Дональда Трампа, заявил спецпредставитель США по Украине. Ранее президент США называл Крым российским на саммите G7

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер счел, что американские СМИ излишне «поспешили» с развитием истории о возможном признании Вашингтоном перехода Крыма в состав России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу OstWest.

Отвечая на вопрос о неоднозначности позиции властей США, в частности Дональда Трампа, называвшего ранее Крым российским, Волкер напомнил, что в дальнейшем неизменность позиции Вашингтона была подтверждена Белым домом.

«Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — пояснил Волкер.

Спецпредставитель США по Украине напомнил, что согласно официальной позиции Вашингтона, именно Россия несет ответственность за развязывание конфликта. «Россия спровоцировала этот конфликт. Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины — осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух «народных республик», их финансированием и поддержкой. Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 30 июня, отвечая на вопрос журналистов о признании Крыма российской территорией, ответил: «Посмотрим». В середине июня издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что во время саммита G7 в Канаде Трамп во время переговоров с другими лидерами «Большой семерки» называл Крым российским. В Белом доме тогда комментировать эту информацию отказались.

В то же время официальный представитель Белого дома Хоган Гидли опроверг возможность изменения позиции американских властей по Крыму. Он подчеркнул, что Вашингтон не будет признавать вхождения полуострова в состав России.