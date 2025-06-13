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Операция Израиля против Ирана ,  
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WSJ узнала, что Израиль запланировал 14-дневную операцию против Ирана

WSJ: Израиль запланировал 14-дневную операцию против Ирана
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Источник газеты рассказал, что начавшаяся 13 июня израильская атака по Ирану далека от завершения. Кроме того, собеседник допустил, что стороны заключат соглашение в результате конфликта
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Израиль планирует 14-дневную операцию против Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Аналитики, как пишет издание, также предполагали, что Израиль не ограничится одной атакой, так как этого недостаточно для нанесения достаточного ущерба ядерной программе. Тель-Авив связал удары именно с тем, что Исламская Республика оказалась близка к созданию ядерного оружия.

Также газета указывает, что Израиль будет использовать схему, которую применил во время атак по ливанской «Хезболле», — «обезглавливание, ослабление арсенала и подталкивание к урегулированию». Собеседник газеты добавил, что заключение соглашения по итогам конфликта не исключено.

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Фото:Fatemeh Bahrami / Anadolu / ABACAPRESS.COM / ТАСС

The New York Times (NYT) сообщает со ссылкой на источники, что Израиль готовил операцию годами, собирая разведданные о ядерных объектах страны, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиках.

Первые удары Израиль нанес в ночь на 13 июня. Были поражены объекты ядерной инфраструктуры, заводы по производству баллистических ракет и другие военные цели. Днем Иран сообщил о новых ударах, в частности по ключевому объекту по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан).

По данным агентств Fars и Nournews, в результате ударов погибли 78 человек, 329 пострадали. В числе жертв атаки названы командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также, по данным СМИ, ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Иран в ответ начал запуск беспилотников в сторону Израиля. Армия страны отчитывалась, что сбивает иранские дроны. Также Тегеран предупредил, что могут последовать атаки и по американским объектам, поскольку без поддержки Вашингтона такая атака вряд ли была бы возможна.

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