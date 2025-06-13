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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль заявил о поражении более чем ста целей в Иране

ЦАХАЛ: 200 истребителей Израиля нанесли удар по 100 целям в Иране
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Под удары попали восемь провинций на севере и западе страны, в том числе Тегеран, Восточный и Западный Азербайджан и Исфахан, сообщил Красный Полумесяц. Иранские власти заявили, что ключевые ядерные объекты не пострадали
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Израильские военные в ходе ночного удара поразили более ста целей на территории Ирана, в операции были задействованы 200 истребителей, которые сбросили около 330 боеприпасов, сообщила армия (ЦАХАЛ).

По данным иранского общества Красного Полумесяца, которые приводит агентство Isna, атаке подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях на севере, западе и юго-западе страны: Тегеран, Восточный и Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан.

Туда направили бригады спасателей, «проводятся специализированные операции по поиску пострадавших и эвакуации зданий, находящихся под угрозой разрушений», заявили в организации. Агентство Mehr сообщало, что в Керманшахе один человек погиб, еще 31 пострадал. Раненые и погибшие, по его сведениям, есть также в Восточном Азербайджане. Агентство Irib пишет о жертвах среди мирных жителей в Тегеране.

Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
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Израиль называл целью атаки военные объекты Ирана, в том числе связанные с ядерной программой, и заводы по производству баллистических ракет. Как заявили в ЦАХАЛ, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб. Несколько взрывов прозвучало на важнейшем объекте в Натанзе, Тегеран уведомил МАГАТЭ, что уровень радиации там не превышен. Как сообщил глава агентства Рафаэль Гросси со ссылкой на иранские власти, не пострадали атомная электростанция в Бушере, завод по обогащению топлива в Фордо и ядерный объект в Исфахане.

ЦАХАЛ сообщила, что в результате атаки были убиты три высокопоставленных военных командира Ирана: начальник штаба вооруженных сил, командующий КСИР и глава командования по чрезвычайным ситуациям. Это подтверждали иранские СМИ, как и смерть нескольких ученых-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровое наказание» в ответ на атаку; Тегерна запустил в сторону Израиля более сотни дронов. Иранский МИД считает, что ответственность за удары несут также США. Американский президент Дональд Трамп сообщал, что заранее знал о планах Израиля, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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