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Политика ,  
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Число вынужденно перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии

УВКБ ООН: число перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии
По данным УВКБ ООН, число вынужденно перемещенных лиц в мире растет 12-й год подряд. Сейчас в эту категорию попадает каждый 69-й житель Земли. Главные драйверы роста — конфликты в секторе Газа, Судане, ДР Конго, Мьянме и Сирии
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Число вынужденно перемещенных лиц в мире к маю 2024 года превысило 120 млн человек, следует из прогнозов Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В международной организации отметили, что тем самым численность этой категории населения сравнялась с населением Японии.

В докладе организации отмечается, что число вынужденно перемещенных лиц растет 12-й год подряд, и к маю каждый 69-й житель Земли (или 1,5% населения планеты) покинул свои дома в результате насилия, боевых действий и стихийных бедствий. В эту категорию входят как беженцы, так и внутренне перемещенные лица, которые ищут убежища в других регионах родной страны. Численность первой категории увеличилась втрое за последнее десятилетие и составила 43,4 млн человек. Численность второй — 68,3 млн.

Основными драйверами роста числа перемещенных лиц стали продолжающиеся конфликты в секторе Газа, Судане, Демократической Республике Конго, Мьянме и Сирии. «За этими ужасающими и растущими цифрами стоят бесчисленные человеческие трагедии. Эти страдания должны побудить международное сообщество принять срочные меры для устранения коренных причин вынужденного перемещения», — призывал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, без налаживания сотрудничества и совместных дипломатических усилий по урегулированию застарелых конфликтов число беженцев и внутренне перемещенных лиц продолжит расти.

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Политика
Фото:Cheney Orr / Reuters

Изменение климата и участившиеся засухи, наводнения и экстремальная жара создают дополнительные риски для уязвимых групп населения и может привести к новым и более затяжным волнам вынужденного переселения. По данным агентства, почти три четверти всех вынужденно перемещенных лиц живут в странах с высокой или экстремальной подверженностью стихийным бедствиям. «Ожидается, что без срочной адаптации, смягчения последствий и принятия мер по устранению потерь и ущерба последствий изменения климата будут все больше и непропорционально сильно сказываться на государствах и сообществах, уязвимых к изменению климата, включая насильственно перемещенных лиц», — говорится в докладе УВКБ ООН.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Ливану пакета помощи в размере €1 млрд. Как ожидается, часть этих средств пойдет на усиление пограничного контроля, часть — на улучшение экономической ситуации в самом ближневосточном государстве, где проживают около 1,5 млн сирийских беженцев. По замыслу Брюсселя, меры поддержки помогут приостановить поток беженцев, направляющихся в ЕС.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
беженцы ООН сектор Газа Судан Мьянма Демократическая Республика Конго Сирия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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