В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы

В 2008 году призыв в Литве отменили, однако в 2015 году страна вернулась к этой практике. Ранее литовский сейм одобрил увеличение предельного числа призывников с 4,24 тыс. до 7 тыс. человек

Фото: kariuomene.lt

Сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону «О воинской повинности», которые предусматривают призыв молодых людей на военную службу сразу после школы, передает литовская государственная радиостанция LRT. Закон вступит в силу в 2026 году.

Согласно проекту, на службу будут призваны выпускники школы в возрасте от 18 до 22 лет. Изменения в закон предусматривают, что они узнают о своей пригодности для военной службы в возрасте 17 лет после проверки здоровья.

Минобороны Литвы предлагало больше не рассматривать учебу в университете в качестве исключения, позволяющего получить отсрочку от службы, но это предложение не было принято. Согласно законопроекту, для мужчин, поступивших в вузы до включения в ежегодный список призывников, обязательную военную службу можно перенести один раз на один период обучения.

Поправки также продлевают срок альтернативной службы с десяти до 12 месяцев. Лица, которые желают пройти военную службу на добровольной основе, могут сделать это в возрасте от 18 до 39 лет. Согласно новым поправкам, молодые люди получат возможность служить три, шесть или девять месяцев.

«Одна из важных вещей в этом законе заключается в том, что у нас есть принцип, применимый ко всем. Неважно, из какой вы семьи, неважно, кто ваши родители, неважно, кто вы, — на вас лежит одна и та же ответственность», — сказала в связи с принятием поправок премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Нововведения пока не означают, что Литва переходит на всеобщий призыв, уточнил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.

В 2015 году Литва восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Первоначально утверждалось, что мера временная, но позже сейм решил, что призыв будет постоянным. Ранее сейм Литвы одобрил поправки, которые предусматривают увеличение предельного числа призывников с 4,24 тыс. до 7 тыс. человек.

В большей части стран НАТО воинский призыв отменен или заморожен. Система призыва действует в Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Греции и Турции. В конце марта президенты Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис призвали европейские страны НАТО в том числе рассмотреть возвращение воинской повинности.