Бежавшему из России летчику разрешили жить в Литве

Россиянин отказался участвовать в военных действиях на Украине и бежал в Литву. Границу он пересек нелегально, сдался властям и попросил убежища. Пока Вильнюс рассматривает заявку, ему разрешили свободно перемещаться по стране

Государственная пограничная служба Литвы (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Россиянину Дмитрию Мишову, который бежал из страны и попросил убежища в Литве, разрешили жить в выбранном им месте, пока литовские власти рассматривают его прошение. Об этом агентству BNS сообщил представитель литовской Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

«Вечером в понедельник в Службу охраны государственной границы Литвы поступило решение Департамента миграции, согласно которому гражданину России разрешается поселиться в выбранном им месте жительства, он допущен в Литву», — сказал Мишутис.

Это значит, что россиянин сможет свободно передвигаться по территории Литвы, передает Delfi. До этого он находился под присмотром пограничников.

8 июня Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с Мишовым. Мужчина говорил, что является лейтенантом и пилотом российских Воздушно-космических сил. Он рассказал, что не хотел принимать участия в боевых действиях на Украине и в конце мая нелегально пересек границу с одной из стран Балтии, передавало издание. В день выхода материала мужчина добровольно сдался литовским властям, а 9 июня в МВД Литвы сообщили, что он попросил предоставить ему убежище.

В Департаменте миграции Литвы не стали комментировать ситуацию, поскольку «информация о лицах, подавших заявления о предоставлении убежища, является конфиденциальной».

Как пишет BNS, литовские власти считают, что летчик попал в страну не через внешнюю, а через внутреннюю границу ЕС, где в соответствии с требованиями шенгенского законодательства обеспечивается свободное передвижение. По мнению замглавы МВД Арнольдаса Абрамавичюса, это могли быть Польша или Латвия.

Абрамавичюс также заявил, что власти в первую очередь оценят угрозы для национальной безопасности: замминистра не исключил, что речь может быть о провокации, «потому что время выбрано очень целенаправленно, так как приближается саммит НАТО». Он пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Литва одна из первых приостановила выдачу виз россиянам после ввода российских войск на Украину. Этой весной власти прекратили принимать заявления о получении гражданства республики от граждан России и Белоруссии, а также запретили покупать недвижимость тем, у кого нет вида на жительство.