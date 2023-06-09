МВД Литвы сообщило о попросившем убежища летчике из России

Замглавы МВД Абрамавичюс: летчик из России сбежал в Литву и попросил в стране убежища

Арнольдас Абрамавичюс (Фото: vrm.lrv.lt)

Россиянин по имени Дмитрий Мишов обратился к властям Литвы с просьбой о предоставлении убежища, заявил замглавы МВД страны Арнолдас Абрамавичюс, передает Kauno Diena.

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с человеком, которого называла «военным российской армии». Издание утверждало, что он Дмитрий Мишов, «лейтенант и пилот [российских] ВКС (Воздушно-космические силы. — РБК)». Би-би-си писала, что Мишов нелегально пересек границу «одной из стран Балтии» 28 мая.

Сам Мишов сказал в интервью Би-би-си, что не хотел участвовать в спецоперации на Украине.

«Упомянутый гражданин, гражданин Российской Федерации, находится в Литве, вчера [он] обратился в Вильнюсское отделение Департамента миграции с заявлением о предоставлении убежища, но оно не было зарегистрировано», — сказал Абрамавичюс. Причину отказа в регистрации заявления он не уточнил.

Портал Delfi пишет, что в день публикации интервью (8 июня) Мишов добровольно сдался властям Литвы. По словам Абрамавичюса, россиянин мог попасть в Литву с территории Латвии или Польши. Информации об этом человеке у литовских пограничников нет, заключил он.