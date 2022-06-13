Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики
Франция вступила в период военной экономики, в котором страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности». Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.
«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — заявил он.
Макрон выразил уверенность, что Франции удастся «организоваться» в долгосрочной перспективе.
Закон о военном программировании направлен на установление многолетнего программирования расходов, которое Париж выделяет на вооруженные силы.
Президент Франции еще в 2017 году начал увеличивать расходы на оборону. Как передает BFM TV, бюджет французского Минобороны вновь вырастет в 2022 году до €40,9 млрд в соответствии с планом на 2019–2025 годы.
Французский лидер подчеркнул, что рост угроз, в том числе начало спецоперации России на Украине, заставляют Париж «действовать быстрее» в данном вопросе.
Макрон также призвал к укреплению европейской оборонной промышленности, которая должна быть «намного сильнее» в свете возросших военных потребностей в связи с ситуацией на Украине. «Нам нужно создать гораздо более сильную европейскую оборонную промышленность и промышленную и технологическую базу», — заявил он.
Ранее, 10 июня, Макрон провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого расспросил его о потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.
Французский лидер подчеркнул, что Париж остается мобилизованным для удовлетворения потребностей Киева, в том числе в тяжелом вооружении.
В середине мая El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии писала, что в системе обороны стран ЕС «столько же прорех, сколько и солдат». Так, в европейских странах выявили очень слабую противовоздушную оборону городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений и недостаток мощностей по их производству. Кроме того, в случае военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, отметила газета.
Еврокомиссия сочла, что события на Украине выявили негативные последствия «низких расходов на оборону в мирное время» в странах Европы.