Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики

Эмманюэль Макрон поручил переоценить закон о военном программировании на 2019–2025 годы «с учетом геополитического контекста»

Эммануэль Макрон (в центре) (Фото: Ludovic Marin / AP)

Франция вступила в период военной экономики, в котором страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности». Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.

«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — заявил он.

Макрон выразил уверенность, что Франции удастся «организоваться» в долгосрочной перспективе.

Закон о военном программировании направлен на установление многолетнего программирования расходов, которое Париж выделяет на вооруженные силы.

Президент Франции еще в 2017 году начал увеличивать расходы на оборону. Как передает BFM TV, бюджет французского Минобороны вновь вырастет в 2022 году до €40,9 млрд в соответствии с планом на 2019–2025 годы.

Французский лидер подчеркнул, что рост угроз, в том числе начало спецоперации России на Украине, заставляют Париж «действовать быстрее» в данном вопросе.

Макрон также призвал к укреплению европейской оборонной промышленности, которая должна быть «намного сильнее» в свете возросших военных потребностей в связи с ситуацией на Украине. «Нам нужно создать гораздо более сильную европейскую оборонную промышленность и промышленную и технологическую базу», — заявил он.

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Ранее, 10 июня, Макрон провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого расспросил его о потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Французский лидер подчеркнул, что Париж остается мобилизованным для удовлетворения потребностей Киева, в том числе в тяжелом вооружении.

В середине мая El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии писала, что в системе обороны стран ЕС «столько же прорех, сколько и солдат». Так, в европейских странах выявили очень слабую противовоздушную оборону городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений и недостаток мощностей по их производству. Кроме того, в случае военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, отметила газета.

Еврокомиссия сочла, что события на Украине выявили негативные последствия «низких расходов на оборону в мирное время» в странах Европы.