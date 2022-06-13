Минобороны России сообщило об ударах по зарубежной военной технике в ДНР

По данным ведомства, техника поступила из США и Европы и была предназначена для украинских сил *

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили иностранную военную технику и вооружение в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР, говорится в сообщении Минобороны.

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Как утверждают в ведомстве, техника и оружие поступили в том числе из США и стран Европы. Они предназначались для «группировки украинских националистов» и были уничтожены ракетами воздушного базирования, заявляют в Минобороны России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Помимо этого, в районе поселка Федоровка в ЛНР был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников, в районе Волчеяровки — реактивная система залпового огня (РСЗО). Также в ЛНР, в районе Лисичанска, российские военные наносили удары по пункту управления, радиолокационной станции ЗРК «Бук-М1», 63 районам «сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ». В результате погибли 120 украинских военных, были уничтожены два танка и орудия полевой артиллерии, заявляют в Минобороны.

В ЛНР неподконтрольным российским силам остается небольшой участок на западе, где на одном берегу реки Северский Донец находится Лисичанк, на другом — Северодонецк.

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Последний оказался под контролем сил ЛНР и армии России в конце мая, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. 4 июня Минобороны утверждало, что ВСУ понесли критические потери в боях за город и отступают в сторону Лисичанска.

13 июня замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что украинские военные заблокированы в Северодонецке и не могут покинуть город. «У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — пояснял он.