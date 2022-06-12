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Опросы показали лидерство левых сил на выборах в парламент Франции

По данным опроса института Elabe, левый блок Nupes Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!» с результатом 26,2 против 25,8%
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Жан-Люк Меланшон (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

«Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона обходит коалицию президента Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая 26,2%, свидетельствуют данные опроса института Elabe для BFMTV.

По данным Elabe, результаты после обработки 70% бюллетеней следующие:

  • Nupes (куда входят «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, «Социалистическая партия», «Коммунистическая партия» и партия «Европа — Экология — Зеленые») набрала 26,2%;
  • Ensemble! («Вместе!», партии «Ренессанс» действующего президента Макрона, центристская «Демократическое движение» и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать») — 25,8%;
  • «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 19,1%;
  • республиканцы — 11,1%;
  • все остальные участвовавшие в выборах объединения набрали менее 6%.

В нижней палате парламента Франции 577 мест. На нынешних выборах зарегистрированы 6293 кандидата, которые избираются в мажоритарных округах.

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство и не менее 25% голосов зарегистрированных избирателей. Если этого никто из кандидатов не добился, проводится второй тур, в котором принимают участие политики, набравшие не менее 12,5%. Победа достается тому, кто набрал наибольшее количество голосов. Срок депутатских полномочий — пять лет.

Во Франции стартовали выборы в парламент
Политика
Фото:Bob Edme / AP

Голосование на участках по всей Франции началось утром 12 июня. Окончательные результаты выборов станут известны только после 19 июня, когда пройдет второй тур.

Согласно предвыборному опросу Ifop, лагерь Макрона может выиграть от 250 до 290 мест при необходимых 289 для получения большинства. Однако, по прогнозу Politico, центристы могут получить и до 310 мест. Блок во главе с Меланшоном может рассчитывать занять от 190 до 235 мест, правые — от 42 до 62, а партия Ле Пен — от 25 до 28.

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На прошлых выборах в 2017 году центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» получила абсолютное большинство мест — 308, а в объединении с партией «Демократическое движение» (Mouvement démocrate) центристский блок насчитывал 350 депутатов. Тем не менее президентское большинство оказалось неустойчивым, и к концу срока во фракции LREM осталось 267 депутатов. В свою очередь, партия Меланшона на прошлых выборах получила только 17 мест, а социалистическая партия — 30.

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Теги
Лилия Пашкова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Франция парламентские выборы партии
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