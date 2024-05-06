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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрывов судов в Тамбове

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрывов судов в Тамбове
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрывов судов в Тамбове
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Сотрудники ФСБ задержали в Тамбове подозреваемого в подготовке взрывов областного и арбитражного судов по заданию украинских спецслужб россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину, закладывавшего на территории местного железнодорожного вокзала в строительный мусор два самодельных взрывных устройства, обнаружили сотрудники РЖД. Охрана задержала молодого человека, его передали работникам спецслужбы, устройства обезвредили взрывотехники.

Сотрудникам ФСБ мужчина рассказал, что летом 2023 года его завербовали украинские спецслужбы для организации диверсий и терактов в России.

«В начале марта 2024 года ему была поставлена задача: совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса России (приготовление к преступлению и террористический акт). Подозреваемого отправили под арест.

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Фото:antiterropk / Telegram

После начала военной операции на Украине сотрудники спецслужб периодически сообщают о задержании сотрудничающих с украинскими разведкой или спецслужбами граждан России.

В начале мая в Приморском крае задержали местного жителя, который работал на Главное управление разведки Минобороны Украины и собирал информацию о военных объектах на территории региона. В отношении диверсанта возбудили дело по статье о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Теги
Тамбов ФСБ Военная операция на Украине
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