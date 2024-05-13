В Белгороде объявили ракетную опасность спустя 20 минут после отмены

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородской районе объявили спустя чуть больше 25 минут после ее отмены. Сигналы опасности перестали звучать через 15 минут

В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.

Спустя 15 минут Гладков написал об отмене ракетной опасности.

Ракетную опасность в Белгороде и окрестностях до этого объявили около 1:00 мск, в 3:11 ее отменили, а в 3:38 сигналы зазвучали снова. Также в Белгородской области действует угроза атаки дронов.

За последние сутки в Белгороде объявляли ракетную опасность более десяти раз. 12 мая город дважды подвергся атакам с применением ракет РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Кроме того, утром использовались ракеты «Точка-У», фрагмент одной из них попал в многоэтажку, в результате чего обрушился подъезд, по последним данным погибли 15 человек, пострадали 20. При атаке вечером погибли три человека, пострадали пятеро.