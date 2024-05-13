Гладков: силы ПВО сбили несколько целей в Белгороде после ракетной опасности

В Белгороде средства ПВО сбили несколько целей после ракетной опасности

Пять частных домовладений и три автомобиля получили повреждения. Режим ракетной опасности действовал в Белгородской области на протяжении всей ночи на 13 мая с небольшими перерывами

В Белгородском районе при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в дом в селе Черемошное, разрушив как само жилое здание, так и баню с гаражом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами», — рассказал глава региона. Всего на территории села различные повреждения получили пять частных жилых домовладений, а также три автомобиля.

В селе Устинка загорелась сухая трава, очаг возгорания оперативно потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гладков.

До этого в Белгороде и Белгородском районе почти два часа действовал режим ракетной опасности, а до него объявили опасность атаки беспилотников. Спустя восемь минут после того, как Гладков рассказал о последствиях обстрела, он сообщил о возобновленном запуске сирены ракетной опасности. Через 15 минут ее отменили. Ракетную опасность также объявили в Шебекино и Шебекинском городском округе, она продолжает действовать.

До этого во время действия ракетной опасности в городе прозвучали два взрыва. По данным телеграм-канала Shot, всего прогремело семь взрывов, предварительно, из-за работы систем ПВО.