Под обломками в Белгороде нашли тело тринадцатого погибшего

Из-под обломков подъезда дома в Белгороде извлекли тело еще одного погибшего, их число увеличилось до 13, сообщили в МЧС. Подъезд обрушился в результате попадания фрагмента сбитой ракеты «Точка-У»

Число погибших в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде после попадания фрагмента ракеты «Точка-У» достигло 13, из-под завалов извлекли тело еще одного человека, сообщает МЧС.

До этого ведомство сообщало о 12 погибших, среди них — двое детей. Пострадали в результате атаки 20 человек, в том числе дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Работы по разбору завалов продолжаются, к ним привлекли тяжелую технику.

Ракета была сбита около 11:40, сообщало Минобороны. Всего было уничтожено шесть «Точек-У» и столько же снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire». Вечером, около 20:00, город подвергся еще одной атаке, в результате погибли три человека, пять пострадали. Было сбито 14 снарядов, выпущенных из тех же РСЗО.

В 22:21 в городе в десятый раз за сутки объявили ракетную опасность, в 22:34 она была отменена.

Обрушившийся подъезд находился в десятиэтажном доме на улице Щорса на юге Белгорода, в районе Харьковская гора. Вторая атака также пришлась на этот район, из-за повреждения линий электропередач на пяти улицах были проблемы с электроснабжением. Губернатор области Вячеслав Гладков предупредил, что 13 мая торговые центры и рынки в этом районе будут закрыты, а детей из дежурных детских садов переведут в безопасные учреждения.