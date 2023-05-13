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HS узнала об аннулировании виз финнам, ездящим в Россию за бензином

Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать визы финнов, ездящих в страну за бензином
С 11 мая несколько десятков финских граждан не пропустили через российскую границу в погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа, пишет газета. Финны обычно ездят в Россию на автозаправку и в магазин
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Российские пограничники начали аннулировать визы финнов, пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, с четверга, 11 мая, несколько десятков финских граждан не пропустили через российскую границу в погранпунктах Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное). Финны обычно ездят в Россию на автозаправку и в магазины, отмечает издание.

По словам жителя Кюменлааксо, утром 12 мая он поехал на заправку и за покупками в сторону Выборга. На российском погранпереходе у него спросили документы и попросили подождать. Потом ему вынесли бланки, в которых он должен был написать свой домашний адрес, номер телефона и пункт назначения в России. Также нужно было указать, где он получил визу. Мужчина сообщил, что купил ее у финской визовой компании. Однако он должен был указать приглашающую сторону в России, которой выступала московская компания, но ее название было написано по-русски. «Однако я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка», — рассказал житель Кюменлааксо. Ему вернули паспорт, в котором на визе была поставлена печать «Аннулировано» пограничным управлением ФСБ по Ленинградской области. «Последний раз я был [в России] в среду, и тогда проблем не было», — сказал гражданин Финляндии.

Одновременно с ним на погранпереходе Ваалимаа находились еще трое финнов, которым также пришлось вернуться обратно с аннулированной визой, пишет HS. При этом, по словам жителя Кюменлааксо, эстонец, находившийся одновременно с ним на границе, смог въехать, сказав, что направляется к стоматологу в Санкт-Петербург. Те, у кого двойное гражданство, также могли пересечь границу.

На погранпункте Нуйямаа в пятницу российские пограничники не стали аннулировать визу финну, но заставили подписать документ о том, что ему запрещен въезд в Россию, пишет газета.

«Мы заметили, что некоторые люди вернулись из России, но мы не собираем информацию о том, почему поездка отдельных людей не увенчалась успехом», — сказал заместитель командира пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

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РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ.

По данным издания, финны обычно ездили в Россию за бензином или покупками по деловой визе, поскольку Россия выдавала гражданам Финляндии для туристических поездок однократные визы. Поездка на заправку или в магазин не считается командировкой, однако до сих пор российская сторона смотрела на это сквозь пальцы, отмечает HS.

Осенью прошлого года финское правительство предложило выделить €139 млн на строительство забора вдоль части границы с Россией. Власти собираются оградить только 10–20% границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км).

Стену начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны. На российской стороне здесь расположен КПП «Светогорск». Пограничная служба страны на этой неделе опубликовала фото возводимого ограждения.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия Россия визы
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