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МИД заявил о попытке США завербовать главу корпункта российского СМИ

Главу корреспонденского пункта одного из российских СМИ пытались завербовать агенты ФБР, заявил МИД. Вашингтон также пытается помешать работе журналистов, которые освещают события не так, как хотелось бы США, считают в ведомстве
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались завербовать главу корреспондентского пункта одного из российских СМИ в Вашингтоне, утверждается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам Захаровой, США пытаются максимально затруднить деятельность аккредитованных в стране российских журналистов или запугать их, вынудив уехать.

«Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два «подхода» агентов Федерального бюро расследований к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна — выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его «сотрудничество», — сообщила официальный представитель МИД. «Не сработало», — сообщила она.

Давлению, по словам Захаровой, подвергают корреспондентов, которые освещают события «не так, как хотелось бы вашингтонскому агитпропу». МИД потребовал немедленно прекратить «третирование российских журналистов», обеспечив им нормальные условия работы в соответствии «со стандартами свободы слова».

В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса
Общество
Фото:Omar Marques / Getty Images

В марте Washington Post сообщила, что ФБР использовало русскоязычную рекламу в соцсетях и на платформах компании Google, чтобы склонить к сотрудничеству работников российского посольства в Вашингтоне. В спецслужбе якобы рассчитывают, что часть персонала дипмиссии не поддерживает военную операцию на Украине и поэтому захочет помогать американской разведке. 

Таргетированная реклама появлялась при использовании мобильных устройств только на территории посольства и в ближайших окрестностях. Заинтересовавшийся рекламным объявлением человек может перейти по ссылке в объявлении на страницу программы контрразведки ФБР, где потенциальным информаторам предлагается посетить офис бюро.

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