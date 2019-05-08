Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин будет курировать культуру, спорт и экономику. На работу националиста взял чиновник, которого назначил экс-глава поселения Гавриков. В администрации Одинцовского городского округа Гаврикова называли нелегитимным главой

Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

С 8 мая националист Дмитрий Демушкин, в феврале досрочно вышедший на свободу из колонии, где он отбывал наказание за экстремизм, приступает к работе в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское. Об этом он сам сообщил РБК. В распоряжении РБК также есть копия соответствующего распоряжения.

«Я стану заместителем по культуре, спорту и экономическому блоку, широкому кругу вопросов. Уже завтра в 10 утра еду на совещание, планируем заняться сносом забора местного олигарха. Друзья смеются, что сразу с зоны на работу пошел», — сказал Демушкин.

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост. Документ не подписан и без печати. Согласно проекту распоряжения, Демушкина на пост должен назначить и.о. главы администрации Барвихи А.Г. Ходырев. Он был назначен исполняющим обязанности главы администрации 6 мая, до этого он занимал пост главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации Барвихи, следует из документов, которые РБК предоставил Демушкин.

Ходырева исполняющим обязанности главы администрации назначил своим указом прежний и. о. главы администрации Константин Гавриков в связи с уходом в отпуск без сохранения заработной платы, следует из указа, копия которого также есть в распоряжении РБК.

В то же время сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, главой сельского поселения Барвихинское является Герман Потапчук. Информацию о том, что он является главой поселения, в начале мая подтверждали РБК в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа, в который входит это сельское поселение.