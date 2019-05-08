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Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Руководство Барвихи решило сделать Демушкина временным главой поселения
И.о. главы Барвихи на фоне конфликта со своим предшественником решил назначить националиста Дмитрия Демушкина временным руководителем поселения. Должность главы поселения просуществует меньше месяца и будет ликвидирована
Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Находящийся в отпуске и.о. главы Барвихи Константин Гавриков заявил о подготовке на время своей болезни назначения националиста Дмитрия Демушкина временно исполняющим обязанности главы поселения.

Сейчас пост врио главы администрации поселения занимает заместитель Гаврикова Андрей Ходырев. Накануне Ходырев принял вышедшего несколько месяцев назад на свободу после отбывания наказания по статье «О возбуждении ненависти и вражды» Демушкина на работу в администрацию Барвихи.

В распоряжении Ходырева (копия есть у РБК) Демушкин указывается как главный специалист отдела по оргработе, делам молодежи, культуры и спорта с должностным окладом специалиста второй категории в органах госвласти и надбавкой за особые условия труда.

Теперь Гавриков говорит, что готовит передачу своих полномочий Демушкину. «Я сейчас на официальном больничном. Думаю, уже с понедельника Дмитрий Николаевич (Демушкин) будет исполняющим обязанности руководителя администрации вместо Ходырева, он уведомлен об этом», — сказал Гавриков РБК. Назначение Демушкина Гавриков объяснил наличием у того «красного диплома в сфере муниципального управления».

5 февраля Барвихинское поселение было упразднено вместе со всеми другими поселениями Одинцовского муниципального района в связи с их объединением с городским округом Звенигород в Одинцовский городской округ. 30 апреля прошло первое заседание совета депутатов Одинцовского городского округа и были прекращены полномочия депутатов всех поселений и района. 7 июня по результатам конкурса новый совет депутатов изберет главу Одинцовского городского округа, и с этого момента прекратятся полномочия глав поселений и администраций. Это происходит в рамках реформы местного самоуправления в сельских поселениях и их слияния в городские округа в Подмосковье.

Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

В конце прошлого года жители и депутаты Барвихи на публичных слушаниях 15 муниципалитетов Одинцовского района проголосовали против преобразования района в городской округ. Ликвидация сельского поселения проходила на фоне конфликта между бывшим и.о. главы администрации сельского поселения Германом Потапчуком и главой поселения, депутатом Одинцовского городского округа Сергеем Теняевым.

Теняев отставил Потапчука 19 апреля по утрате доверия и назначил вместо него руководителем администрации Гаврикова (копии распоряжений есть у РБК). 20 апреля Теняев распорядился отменить решение совета депутатов поселения о назначении Потапчука и.о. главы администрации.

Гавриков и Теняев заявили РБК, что документы о назначении Ходырева и Демушкина законны и в суде оспорены не были. По словам Гаврикова, на данный момент Потапчук под охраной полиции и не сдает новому руководству дела и служебную документацию.

В свою очередь власти Одинцовского городского округа выступили против Теняева, на стороне Потапчука. В сообщении пресс-службы администрации округа Московской области говорится, что Теняев превысил полномочия, отставив Потапчука и назначив Гаврикова, и все последующие назначения нарушают закон о местном самоуправлении и муниципальной службе.

Глава муниципалитета Андрей Иванов направил обращение в Одинцовскую городскую прокуратуру для проверки перестановок в Барвихе. А близкий к Потапчуку источник РБК заявил, что в поселке произошла «попытка захвата власти» со стороны главы поселения коммуниста Теняева и все последующие назначения в поселковой администрации не законны. Два близких к руководству Подмосковья источника отметили, что администрация области в конфликте выступает на стороне руководства округа. Согласно позиции властей, глава поселения не может уволить главу администрации.

«У Одинцовской администрации каша в голове, — прокомментировал РБК Демушкин. — Потапчук подал в суд, но проиграл. Его увольнение законно и мое назначение тоже, Одинцовская администрация не может вмешиваться сюда, они лишь обратились в прокуратуру проверить законность».

25 апреля 2017 года Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в публикации в соцсети двух фотографий с баннерами «Русского марша» с экстремистскими лозунгами. Демушкин вину отрицал и заявлял, что все транспаранты и баннеры при проходе на акцию проверялись силовиками, которые претензий к плакатам не имели. 20 февраля 2019 года Демушкин был освобожден судом в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК о возбуждении ненависти и вражды. Декриминализация статьи позволяет ему работать чиновником, утверждает Демушкин.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Дмитрий Демушкин, Барвиха, Подмосковье, реформа МСУ
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