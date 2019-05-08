Руководство Барвихи решило сделать Демушкина временным главой поселения

И.о. главы Барвихи на фоне конфликта со своим предшественником решил назначить националиста Дмитрия Демушкина временным руководителем поселения. Должность главы поселения просуществует меньше месяца и будет ликвидирована

Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Находящийся в отпуске и.о. главы Барвихи Константин Гавриков заявил о подготовке на время своей болезни назначения националиста Дмитрия Демушкина временно исполняющим обязанности главы поселения.

Сейчас пост врио главы администрации поселения занимает заместитель Гаврикова Андрей Ходырев. Накануне Ходырев принял вышедшего несколько месяцев назад на свободу после отбывания наказания по статье «О возбуждении ненависти и вражды» Демушкина на работу в администрацию Барвихи.

В распоряжении Ходырева (копия есть у РБК) Демушкин указывается как главный специалист отдела по оргработе, делам молодежи, культуры и спорта с должностным окладом специалиста второй категории в органах госвласти и надбавкой за особые условия труда.

Теперь Гавриков говорит, что готовит передачу своих полномочий Демушкину. «Я сейчас на официальном больничном. Думаю, уже с понедельника Дмитрий Николаевич (Демушкин) будет исполняющим обязанности руководителя администрации вместо Ходырева, он уведомлен об этом», — сказал Гавриков РБК. Назначение Демушкина Гавриков объяснил наличием у того «красного диплома в сфере муниципального управления».

5 февраля Барвихинское поселение было упразднено вместе со всеми другими поселениями Одинцовского муниципального района в связи с их объединением с городским округом Звенигород в Одинцовский городской округ. 30 апреля прошло первое заседание совета депутатов Одинцовского городского округа и были прекращены полномочия депутатов всех поселений и района. 7 июня по результатам конкурса новый совет депутатов изберет главу Одинцовского городского округа, и с этого момента прекратятся полномочия глав поселений и администраций. Это происходит в рамках реформы местного самоуправления в сельских поселениях и их слияния в городские округа в Подмосковье.