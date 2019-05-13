Могерини удивилась приезду Помпео вместо Москвы в Брюссель

Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини рассказала, что о том, что госсекретарь США Майк Помпео приедет в Брюссель вместо Москвы, узнала ночью, определенных планов касательно встречи с ним нет, передает Reuters.

«Мы будем здесь весь день с очень плотной повесткой. В течение дня мы увидим, удастся ли организовать встречу. Мы всегда рады его поприветствовать, но четких планов на данный момент нет», — сказала она журналистам.

Ранее Помпео изменил планы своей поездки в Россию и отказался от визита в Москву. Вместо этого в понедельник, 13 мая, он решил посетить Брюссель для проведения консультаций по Ирану и другим темам.

Во вторник он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым в Сочи. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Помпео прибудет туда «ближе к переговорам».