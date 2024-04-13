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Война санкций ,  
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Лондонская биржа металлов предупредила о неопределенности из-за санкций

Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности из-за санкций против России
Сюжет
Война санкций
Лондонская биржа металлов предупредила, что новые санкций против российской продукции могут привести к неопределенности на рынке, поскольку участники, не зарегистрированные в Британии, смогут продолжить операции с ней
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Лондонская биржа металлов
Лондонская биржа металлов (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) заявила, что ее члены будут обязаны соблюдать новые санкции США и Великобритании, и биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под рестрикции металлы, произведенные 13 апреля 2024 года или позже. Однако ограничения могут вызвать неопределенность на рынке, подчеркивает LME.

«LME признает, что следствием измененного пакета санкций может стать возникновение некоторой неопределенности на рынке, что может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры. Таким образом, вполне возможно, что может потребоваться относительно большой запас соответствующего металла, [которым смогут оперировать клиенты, не зарегистрированные в Великобритании]», — говорится в публикации биржи.

LME отмечает, что нововведения не помешают продолжению деятельности клиентов биржи, не являющихся гражданами Британии. При этом британские подданные и зарегистрированные в Великобритании складские помещения смогут продолжать оказывать содействие клиентам без британского гражданства, если металл произведен до 13 апреля и если клиент имеет соответствующее разрешение.

Биржа обращает внимание, что на российский первичный алюминий в системе ее складов приходилось более 91%. «Это указывает на то, что достаточно значительная часть рынка по-прежнему готова принимать поставки российского алюминия», — заключила LME.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Накануне, 12 апреля, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорилось в заявлении американского Минфина.

Bloomberg писал, что новые санкции не помешают России продавать металл, поскольку не мешают участникам рынка не из США покупать российскую продукцию. «Хотя LME играет ключевую роль в установлении мировых цен, подавляющее большинство металлов покупаются и продаются между горнодобывающими компаниями, трейдерами и производителями, даже не видя склада LME изнутри», — подчеркнуло агентство.

Как работает LME и сертифицированные склады

На LME торгуются алюминий, медь, цинк, никель, олово, кобальт, молибден, литий, а также лом черных металлов, арматура и горячекатаный стальной прокат. В результате формируется цена на металлы, на которую ориентируются продавцы и покупатели по всему миру при подписании прямых контрактов на поставку. Биржа также является «рынком последней инстанции», куда продается металл, не нашедший покупателя по таким контрактам.

LME не владеет и не управляет складами, а только сертифицирует их операторов и сами склады, чтобы там могли храниться металлы, которые признаются брендами биржи. 500 складов, одобренных LME, находятся в 34 городах в Европе, США и Азии.

По данным LME, в марте 2024 года доля российского первичного алюминия в системе ее складов составляла более 91% (около 312 тыс. т). Для никеля эта доля составляла 36%, для меди — 62%. По словам источников Reuters, торговля российскими металлами продолжится на внебиржевых рынках, но будет идти там с дисконтами.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. В Кремле подчеркивают, что ограничения больше вредят тем, кто их вводит.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Лондонская биржа металл санкции
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